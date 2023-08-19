山道猴子番外篇 豐原警過濾監視器追到家

豐原區公老坪興農山莊暑假有飆車族妨害安寧。（記者張軒哲翻攝）

2023/08/19 16:52

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市豐原區公老坪興農山莊暑假有青少年飆車妨害安寧，在警方巡邏車到場後即一哄而散，甚至錄製影片並剪輯上傳抖音，引發各界關注，豐原警分局隨即成立專案小組，調閱監視器清查過濾，將群聚車輛駕駛列冊且逐一訪談約制，並於17日通知「壓車」的江姓駕駛等3人到案說明，依公共危險罪嫌移送法辦，鐵腕遏阻危險駕車歪風。

豐原警分局今日指出，針對網傳影片中群聚的1輛汽車及19輛機車駕駛列冊且逐一訪談約制，警方在執行勸導過程中，引述近期網路爆紅影片「山道猴子的一生」，勸戒相關少年、少女切勿因追求網路關注，一時的風光與快樂，造成無法挽回的憾事，多數青少年在警察找到家中才嚇到，並表示下次不敢了。

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此外，警方在過濾監視影像過程中，另發現30歲江姓駕駛等3人，在興農山莊前彎道來回「壓車」，如同影片「山道猴子的一生」主角一樣透過飆車競速，透過危險駕駛的行為尋求關注，顯已妨害公眾往來安全，經傳喚製作筆錄後，依刑法公共危險罪嫌移送法辦。

豐原警分局長劉其賢表示，表示，警方每日夜間於該路段執行封閉式路檢，加強攔檢往來車輛，執行以來，計舉發超速3件、無照駕駛9件、任意改裝車輛9件及通報噪音車3件。此外，針對經常深夜遊蕩青少年秉持關懷的精神，以「山道猴子的一生」影片主角為鑑加強勸導，並透過與青少年家長的聯繫互動，以家庭管教約束力量，來引導青少年從事正當休閒娛樂。

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