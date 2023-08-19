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空勤直升機今年救援210人 登山受傷民眾現身道謝

空勤隊於台中駐地舉辦被空勤直升機救援者參訪活動。（記者張軒哲翻攝）

空勤隊於台中駐地舉辦被空勤直升機救援者參訪活動。（記者張軒哲翻攝）

2023/08/19 15:11

〔記者張軒哲／台中報導〕近年登山民眾增加，山域救援案件頻傳，暑假也有多起海上救援。內政部空中勤務總隊今年1月起至8月15日為止，已派遣直升機484架次，救援人數多達210人。空勤隊今（19）日於台中駐地舉辦被空勤直升機救援者參訪活動，提供被救援者與空勤人員互動機會，促進彼此間了解與情感交流，期望藉此活動喚醒全民對災害防救能力。

今日活動以動態播放救災影片、靜態展示空中「救災、救難、救護、觀測偵巡與運輸」等5大任務介紹機關特色，並於現場展示飛機與裝備，讓民眾近距離參觀黑鷹直升機，多名登山受傷民眾，親自向救援人員道謝，開心合影，場面溫馨。

空勤總隊總隊長井延淵表示，空勤總隊是我國唯一的公務航空機關，肩負支援空中救難、救災、救護、觀測偵巡與運輸等5大任務，台灣多山又四面環海、山、海難事件頻繁，所以空勤總隊幾乎每天都需出勤執行救援任務，而每趟任務都是新的情境、都面臨危險，機組員必須全心全力去執行，方能達成任務。

井延淵說，空勤救災工作總是在惡劣天候、困難環境、嚴峻地形及不可預知的情境下執行任務，每每遇到各種災難，今日參訪活動主要是提供被救援者與空勤人員互動機會與平台，以促進彼此間了解與情感交流。並藉由介紹空勤總隊及共勤弟兄執行救災任務之危險與艱辛，讓被救者及民眾對災害應對及空勤救援工作有更深入的瞭解，以提高全民

災害防救能力、遠離危害並避免濫用救災資源。

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