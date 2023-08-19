「大稻埕夏日節」明閉幕 警方將啟用空拍機攔截器

「2023大稻埕夏日節」即將在明天舉辦閉幕活動。（記者王冠仁翻攝）

2023/08/19 13:30

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市政府所舉辦、為期51天的「2023大稻埕夏日節」，即將在明天舉辦閉幕活動，由於屆時將會施放480秒壓軸高空煙火秀，警方預計將會有大批人潮參加。為防範空拍機墜落或有心人士利用空拍機實施攻擊，警方也在今天強調，活動嚴禁未申准的空拍機飛行拍攝，一旦發現警方會啟用空拍機攔截器干擾飛行，全面建構無死角的空中防護網。

台北市警局在去年10月成立無人機機隊，設備包含各式大中小型無人機、干擾槍等設備，也有22名隊員取得專業飛行證照，能夠配合外勤單位隨時待命出勤，往後能夠投入大型集會活動蒐證、執行犯罪偵查等勤務。

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警方表示，明天「2023大稻埕夏日節」閉幕活動預計將有大批人潮前往參加，警方除了在周邊道路祭出一連串交管措施，為了防範有民眾使用未申準的空拍機飛行拍攝，為避免民眾因不當操作空拍機墜落導致意外發生，或有心人士利用空拍機實施攻擊，因此警方將特別針對空拍機、無人機來進行防範。

大同分局也呼籲，民眾屆時前來參加活動要格外留意自身安全，也要妥善保管自身財物、留心扒手出沒，扒手通常會趁民眾分心時伺機下手，像是用刀片劃開被害人的皮包，或是拿報紙雜誌、雨傘、外套等道具遮掩視線伺機行竊，民眾不可不慎。

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