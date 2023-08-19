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昨遇警盤查逃逸 通緝犯今在高雄國宅大樓墜樓亡

通緝犯吳男被發現在左營區某大樓6樓墜下至中庭，傷重送醫不治。（讀者提供）

通緝犯吳男被發現在左營區某大樓6樓墜下至中庭，傷重送醫不治。（讀者提供）

2023/08/19 16:16

首次上稿：13:06
更新時間：16:16

〔記者許麗娟、洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區1棟大樓今天（19日）上午10點多發生墜樓死亡事件，據了解，死者是42歲的吳姓男子，因過失傷害罪遭通緝，昨天在苓雅區遇警攔查時駕車逃逸，今天員警前往左營區住處查緝，卻發現吳男墜樓傷重不治，員警仍在進一步追查及釐清死因。

初步了解，死者吳男自左營區緯六路1棟國宅大樓6樓墜樓，員警發現時已頭顱破裂、腦漿外溢，經送醫急救仍不治身亡，現場散落斜背包、海洛英與安非他命、彈殼數顆。

警方表示，員警昨天（18日）凌晨3點多在苓雅區建國一路盤查行跡可疑車輛，吳男先是主動交付毒品海洛因2包、安非他命3包，但卻趁隙駕車逃逸，並擦撞警車致員警右手掌、右膝擦挫傷。

警方隨後報請高雄地檢署指揮偵辦，今天上午10點15分左右前往左營區緯六路大樓查案，經該屋承租人36歲黃女同意後進入房內查看，但未發現吳男，隨後在大樓1樓中庭發現吳男已倒臥在地，經送醫院急救宣告不治，另於現場查有毒品海洛因，本案將報請高雄地檢署檢察官偵辦及相驗。

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員警今前往左營區一棟國宅找吳男，不久傳出吳男墜落在大樓中庭。（民眾提供）

員警今前往左營區一棟國宅找吳男，不久傳出吳男墜落在大樓中庭。（民眾提供）

警方在吳男車及大樓現場發現的毒品海洛英、安非他命、彈殼及毒咖啡包等。（民眾提供）

警方在吳男車及大樓現場發現的毒品海洛英、安非他命、彈殼及毒咖啡包等。（民眾提供）

死者吳男昨天遇員警攔檢時，突然推開員警駕車逃逸，造成員警右手掌、右膝擦挫傷。（民眾提供）

死者吳男昨天遇員警攔檢時，突然推開員警駕車逃逸，造成員警右手掌、右膝擦挫傷。（民眾提供）

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