昨遇警盤查逃逸 通緝犯今在高雄國宅大樓墜樓亡
2023/08/19 16:16
首次上稿：13:06
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更新時間：16:16
〔記者許麗娟、洪定宏／高雄報導〕高雄市左營區1棟大樓今天（19日）上午10點多發生墜樓死亡事件，據了解，死者是42歲的吳姓男子，因過失傷害罪遭通緝，昨天在苓雅區遇警攔查時駕車逃逸，今天員警前往左營區住處查緝，卻發現吳男墜樓傷重不治，員警仍在進一步追查及釐清死因。
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初步了解，死者吳男自左營區緯六路1棟國宅大樓6樓墜樓，員警發現時已頭顱破裂、腦漿外溢，經送醫急救仍不治身亡，現場散落斜背包、海洛英與安非他命、彈殼數顆。
警方表示，員警昨天（18日）凌晨3點多在苓雅區建國一路盤查行跡可疑車輛，吳男先是主動交付毒品海洛因2包、安非他命3包，但卻趁隙駕車逃逸，並擦撞警車致員警右手掌、右膝擦挫傷。
警方隨後報請高雄地檢署指揮偵辦，今天上午10點15分左右前往左營區緯六路大樓查案，經該屋承租人36歲黃女同意後進入房內查看，但未發現吳男，隨後在大樓1樓中庭發現吳男已倒臥在地，經送醫院急救宣告不治，另於現場查有毒品海洛因，本案將報請高雄地檢署檢察官偵辦及相驗。