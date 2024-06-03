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他偷車拒捕先撞警車害2警受傷 再撞5汽機車棄車被逮

桃園市平鎮警分局警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，於棄車逃逸時被逮。（記者李容萍翻攝）

桃園市平鎮警分局警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，於棄車逃逸時被逮。（記者李容萍翻攝）

2024/06/03 14:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市警察局平鎮警分局昨（2）日下午接獲民眾報案車輛失竊，警方獲報後派遣2輛警車前往追捕，並在楊梅區萬大路發現該失竊轎車，45歲陳姓男子見警追緝加速逃逸，過程中除衝撞警車，並波及另4輛轎車及1輛機車毀損，2名員警因此右前臂擦挫傷及頭部腦震盪，所幸送醫後無大礙。陳嫌隨後被優勢警力逮捕，全案訊後依妨害公務及竊盜罪嫌移送法辦，事故現場昨晚被網友PO網引起熱議。

警方調查，陳姓竊嫌有偷竊、毒品前科，昨日下午行經平鎮區山子頂一棟民宅前，利用工具開鎖偷竊一輛轎車逃逸，車主第一時間發現報案，警方根據車牌鎖定方向，派遣2輛警車攔截追捕，陳俊錋、張巧君2警發現陳嫌，沿途追捕行經楊梅區萬大路，陳嫌逃逸追捕過程竟衝撞陳、張的警車，再連續衝撞4輛轎車和1輛重機車損壞，現場凌亂。

過程中，陳男棄車逃逸被當場逮捕，警方今天表示，陳嫌警訊後依妨害公務、竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，警方現場測繪、拍照釐清車禍肇責，提供汽機車受損調解求償。

而陳俊錋、張巧君2警駕駛警車迎面被陳嫌的車輛強力撞擊下，警車安全氣囊當場爆開，車頭全毀，並造成陳俊錋右側前臂挫擦傷、張巧君頭部外傷合併腦盪症，所幸送醫後，2人沒有大礙，照常執勤，網友大讚2勇警「辛苦了！謝謝你們！」

桃園市平鎮警分局警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，於棄車逃逸時被逮。（記者李容萍翻攝）

桃園市平鎮警分局警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，於棄車逃逸時被逮。（記者李容萍翻攝）

桃園市平鎮警分局警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，於棄車逃逸時被逮。（記者李容萍翻攝）

桃園市平鎮警分局警車追捕竊嫌遭撞擊車頭毀損，竊嫌又連撞5輛汽機車損壞，於棄車逃逸時被逮。（記者李容萍翻攝）

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