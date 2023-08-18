為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

抓到了！恆春男吵架竟丟汽油彈釀大火 警火速逮4嫌法辦

大樓外5輛機車燒毀。（警方提供）

大樓外5輛機車燒毀。（警方提供）

2023/08/18 19:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮西門路一處住宅區今天凌晨3點左右突然發出巨大爆炸聲，現場陷入一片火海，5輛機車燒毀，驚動周邊住戶難以成眠。據了解，竟是年輕男子吵架不甘心，回頭丟汽油彈。警方在半天內逮捕4名嫌犯法辦。

恆春警方到協助救災，了解案情，經查，黃姓嫌犯與陳姓嫌犯在當天凌晨0點左右在小吃部飲酒後發生口角，雙方各自撂人到對方住所，破壞大門及車輛，黃嫌以汽油潑灑陳嫌住家機車，引發火警。

屏東刑警大隊及恆春警方組成專案小組、擴大調閱監視器畫面，鎖定涉案事證，報請屏東地檢署指揮並聲請拘票，火速在下午緝嫌犯黃○格（男，82年次，屏東縣人）、林○翔（男，74年次，屏東縣人）、陳○威（男，89年次，屏東縣人）、尤○杰（男，94年次，屏東縣人）共4人，查扣犯案衣物，詢後將依涉嫌公共危險縱火、妨害秩序、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦，建請聲押。

恆春分局長黃文智呼籲，民眾發生口角或糾紛，應循理性管道調解，不應以暴力方式處置，對於糾眾對峙或聚眾鬥毆之犯罪行為，警方更不容許發生，對於本案雙方犯嫌毀損及縱火行為，警方將依法究辦、絕不寬貸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方逮4嫌法辦。（警方提供）

警方逮4嫌法辦。（警方提供）

機車燒到剩骨架。（警方提供）

機車燒到剩骨架。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恆春男吵架回頭丟汽油彈 釀大火毀5機車
2023/08/18 08:42

恆春男吵架回頭丟汽油彈 釀大火毀5機車
振奮！雲林縱火案倖存婦與死神拔河 漏夜搶救傳來好消息
2023/08/16 20:23

振奮！雲林縱火案倖存婦與死神拔河 漏夜搶救傳來好消息

買房甜蜜期來了！卡位最近A7捷運宅
雲林縱火案3死 家屬招魂悲喊「你回來」 擲3次4歲弟才允筊
2023/08/16 18:28

雲林縱火案3死 家屬招魂悲喊「你回來」 擲3次4歲弟才允筊
怒砸汽油彈！2度火攻友禮儀社倉庫 男跟罐頭塔都芭比Q了
2023/03/04 19:38

怒砸汽油彈！2度火攻友禮儀社倉庫 男跟罐頭塔都芭比Q了

萬坪購物城 北客搶攻台中高鐵特區
超扯！男子被騙走40萬積蓄 竟還聽信歹徒的話「做汽油彈燒銀行」
2023/02/17 14:23

超扯！男子被騙走40萬積蓄 竟還聽信歹徒的話「做汽油彈燒銀行」
只因行車糾紛記仇 狂徒自製汽油彈火攻加油站
2022/08/17 21:13

只因行車糾紛記仇 狂徒自製汽油彈火攻加油站
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播