抓到了！恆春男吵架竟丟汽油彈釀大火 警火速逮4嫌法辦

大樓外5輛機車燒毀。（警方提供）

2023/08/18 19:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮西門路一處住宅區今天凌晨3點左右突然發出巨大爆炸聲，現場陷入一片火海，5輛機車燒毀，驚動周邊住戶難以成眠。據了解，竟是年輕男子吵架不甘心，回頭丟汽油彈。警方在半天內逮捕4名嫌犯法辦。

恆春警方到協助救災，了解案情，經查，黃姓嫌犯與陳姓嫌犯在當天凌晨0點左右在小吃部飲酒後發生口角，雙方各自撂人到對方住所，破壞大門及車輛，黃嫌以汽油潑灑陳嫌住家機車，引發火警。

請繼續往下閱讀...

屏東刑警大隊及恆春警方組成專案小組、擴大調閱監視器畫面，鎖定涉案事證，報請屏東地檢署指揮並聲請拘票，火速在下午緝嫌犯黃○格（男，82年次，屏東縣人）、林○翔（男，74年次，屏東縣人）、陳○威（男，89年次，屏東縣人）、尤○杰（男，94年次，屏東縣人）共4人，查扣犯案衣物，詢後將依涉嫌公共危險縱火、妨害秩序、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦，建請聲押。

恆春分局長黃文智呼籲，民眾發生口角或糾紛，應循理性管道調解，不應以暴力方式處置，對於糾眾對峙或聚眾鬥毆之犯罪行為，警方更不容許發生，對於本案雙方犯嫌毀損及縱火行為，警方將依法究辦、絕不寬貸。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方逮4嫌法辦。（警方提供）

機車燒到剩骨架。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法