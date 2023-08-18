11歲女童被43歲大叔拐回老家 警找到人時驚見這2樣東西

11歲女童和43歲大叔談戀愛蹺家，警方找到人時驚見木炭和遺書。示意圖。（資料照）

2023/08/18 10:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕43歲郭姓男子和11歲女童小卉（化名）相識後，兩人發展為情侶關係，不但發生32次性行為，還拍下許多性愛影片，郭男和小卉的戀情曝光後，小卉竟蹺家跑去和郭男同居，家人報警協尋，警方上門時，竟在郭男住處找到2包木炭和4封遺書，幸還未釀憾事小卉就被家人接回，郭男則被法官依妨害性自主罪重判9年8月。

判決指出，去年11月間，郭男透過網路和小卉相識後，感情逐步升溫，兩人不但在車上、郭男租屋處發生性行為，還拍下多段性愛影片和照片；今年5月2日晚間8點多，郭男到小卉父親工作的地方找她，結果兩人被小卉爸爸撞見，小卉擔心被父親責駡，竟直接跳上郭男的機車，隨著郭男一起回到屏東的老家躲藏。

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小卉父親看到女兒坐上陌生人的車離家，焦急報警找人，警方循線找到郭男和小卉，並在郭男住處搜到2包木炭和4封遺書，還好警方動作快，在未發生憾事前就讓小卉回家和家人團聚，並將郭男逮捕送辦。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，法官根據相關事證，算出郭男和小卉發生過32次性行為、拍下18次性愛影像，雖然小卉不願對郭男提告，但家人不肯原諒郭男，堅持要給他一個教訓，法官依對未滿十四歲之女子為性交罪判徒刑9年8月，可上訴。

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