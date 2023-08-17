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「山道猴子」愛去台7乙飆改裝機車 大溪警方回應了

桃園市大溪警分局執行靜桃專案，台7乙線為重點攔查取締路段。（大溪警分局提供）

桃園市大溪警分局執行靜桃專案，台7乙線為重點攔查取締路段。（大溪警分局提供）

2023/08/17 23:01

〔記者李容萍／桃園報導〕YouTube頻道發布的短篇動畫《山道猴子的一生》爆紅，寫實劇情引發網友熱議。桃園市大溪警分局今天（17日）被問到，影片提到跑山猴主角愛去台7乙線騎改裝機車飆速，警方說，經統計，今年靜桃專案以來，台7乙線重點攔查取締超速936件，平均1週就有4起車禍，提醒用路人勿在山路彎道危險駕駛和隨意改車，警方會加強取締 。

YouTuber創作者「Eric Duan」將山道猴的人生故事搬上網路創作，故事描述1名月薪3萬7000元的超商店員，為了搏得車圈認同，貸款買重機，為了在女友面前裝闊，導致負債累累，還被戴綠帽，最後因過彎壓車命喪山路。重機、改裝、跑山、追焦、經營社群等劇情元素、台詞寫實，2集影片引發網友共鳴，刮起「山道猴」旋風。

故事中跑山猴熱點在台7乙線，起於新北三峽、經桃園大溪、終點在桃園復興，全長約14公里，其中，8到10公里山路轉彎蜿蜒，是北部許多改裝重機車手攜美跑山路聖地，但也衍生噪音及超速飆車事故。

大溪警分局將台7乙線列為重點攔查改裝、噪音車輛重點路段，統計今年1到7月，台7乙及台7線取締超速飆車4636件，較去年同期取締4631件增加，在警方強力臨檢取締下，今年車禍死亡1件與去年同期相同，機車A2（受傷）73件，則較去年60件增加，而最常發生車禍地點為8、9公里至11公里處彎道處。

大溪警分局說，為取締改農和音車輛，近日聯手三峽警分局取締噪音車輛，警方呼籲汽車駕駛、機車騎士不要隨意改裝車輛、拆除消音器及危險駕車、競速，查獲依道路交通管理處罰條例規定，危險駕車處6000元以上、3萬6000元下罰鍰，吊銷駕駛執照禁止駕駛，責令期限至監理站受檢，請車主不要以身試法。另若排氣音量超標將依噪音管制法開罰1800至3600元罰鍰不等，並責令期限內到監理站受檢。

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