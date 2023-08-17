醋男疑女友另結新歡 糾眾擄情敵上銬拍裸照

蘇男涉嫌糾眾強押情敵痛毆拍裸照，被高雄高分院判囚。（記者鮑建信攝）

2023/08/17 21:27

〔記者鮑建信／高雄報導〕蘇姓男子懷疑女友與蔡姓男子有染，涉嫌糾眾攜械到酒店擄人後上銬，還帶往偏遠山區強拍裸照、痛毆，被高等法院高雄分院依妨害秩序罪，重判有期徒刑1年。

判決書指出，前年3月16日凌晨，蘇男懷疑被害人蔡男與其柯姓女友有曖昧關係，與劉姓、金姓、葉姓、王姓、李姓等多名友人（均另行審結），在高雄市新興區某車行共謀，打算擄人算帳。

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蘇男等人獲悉柯在前金區某酒店後，分別搭乘3輛轎車前往集結，並在1點49分抵達後，見蔡獨自步出酒店，金等人分別以徒步、駕車追逐，蔡因不敵眾人圍捕，迅速躲回酒店避難。

劉嫌等人隨即亮刀進入酒店，對蔡拳打腳踢，並持刀強押他上車後，喝令戴上眼罩，並上手銬拘束其行動自由，共同開往旗山區某處堤防強行脫衣拍裸照、痛毆，造成胸部等多處受傷（傷害、妨害秘密部分均未據告訴），直到4點多，將他棄置在左營區高鐵路旁後離去。

案經新興分局循線拘提金等人到案，將蘇等人移送高雄地檢署偵查起訴。

一、二審法官開庭調查，認定蘇為首謀，依意圖供行使之用而攜帶兇器在公共場所聚集3人以上首謀施強暴罪，判處有期徒刑1年，可上訴。

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