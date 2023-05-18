女友傳「色色的」簡訊給別人 男友抓狂撕衣強拍裸照

高雄地院。（資料照）

2023/05/18 11:51

〔記者黃佳琳／高雄報導〕22歲張姓男子發現楊姓女友凌晨跟男性友人互傳「色色的」簡訊，他一時怒火攻心，不但暴揍女友一頓，還撕破她的衣服強拍裸照，楊女逃回桃園後，楊又恐嚇她「10秒內不接我直接擰斷老鼠的頭」，被法官依傷害等罪判徒刑7月，得易科罰金。

判決指出，去年3月22日凌晨1點多，張姓在三民區的租屋處，發現女友半夜不睡，跟一名男性友人互傳「色色的」簡訊，張男認為女友出軌，氣得搧女友巴掌、掐脖子、踹背部及持皮帶毆打，再把女友拉進臥房內，以手、腳壓制楊女的身體，將衣服撕破後，使用楊女的手機拍攝裸照及影片並回傳到自用手機。

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楊女被強拍裸照後逃回桃園，張男多次撥打電話，但女友拒接，張男傳訊息恐嚇楊女「10秒內不接我直接擰斷老鼠的頭」、「沒事我就打到接為止」；楊女擔心寵物鼠的安危，於是報警處理。

雄檢偵查時，張男坦承犯行，說自己發現女友與男性友人互傳腥羶色的內容，一時控制不了情緒，才會動手毆打並強拍裸照，但事後已經在通訊軟體上面將裸照及影片收回。檢方認為，張男雖然強拍楊女裸照，但並不構成「竊錄」行為，難以成立妨害秘密罪，因此依強制、傷害、恐嚇罪起訴。

高雄地院審理時，張男拿出20萬元想跟女友和解，但女友不同意，法官考量他犯後態度尚可，因此傷害罪判他徒刑4月、強制罪判刑4月、恐嚇罪2月，合併執行7月，得易科罰金，可上訴。

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