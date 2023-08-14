8/14 今彩539頭獎開出1注！ 800萬獎落台南

8月14日今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台南。（資料照、圖擷取自台灣彩券官網；本報合成）

2023/08/14 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月14日）開獎的第112000193期今彩539頭獎開出1注，可得800萬元，由台南市新市區新和里仁愛街191號1樓「巧合商行」開出；第112000065期威力彩、第112000193期雙贏彩均摃龜。

第112000065期威力彩中獎號碼為「第一區：02、03、04、10、17、26」，第二區：02」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎4注中獎，每注可得15萬元；肆獎43注中獎，每注可得2萬元；伍獎264注中獎，每注可得4000元；陸獎1681注中獎，每注可得800元；柒獎3234注中獎，每注可得400元；捌獎1萬6678注中獎，每注可得200元；玖獎2萬2465注中獎，每注可得100元；普獎3萬5580注中獎，每注可得100元。

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第112000065期38樂合彩中獎號碼為「02、03、04、10、17、26」，五合摃龜；四合5注中獎，每注可得6萬7500元；三合64注中獎，每注可得5750元；二合1698注中獎，每注可得750元。

第112000193期雙贏彩中獎號碼為「02、03、06、08、09、12、14、17、19、20、21、24」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎97注中獎，每注可得500元；肆獎1176注中獎，每注可得100元。

第112000193期今彩539中獎號碼為「17、18、26、28、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎337注中獎，每注可得2萬元；參獎9535注中獎，每注可得300元；肆獎8萬3822注中獎，每注可得50元。

第112000193期39樂合彩中獎號碼為「17、18、26、28、33」，四合18注中獎，可得21萬2500元；三合687注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬7158注中獎，每注可得1125元。

第112000193期3星彩中獎號碼為「895」，正彩17注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000193期4星彩中獎號碼為「3258」，正彩8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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