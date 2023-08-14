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罕見！ 開車衝撞殺人未遂重判 改依傷害罪和解撤告

黃男僅因細故開車衝撞對方，高雄高分院改依傷害罪論處。（記者鮑建信攝）

黃男僅因細故開車衝撞對方，高雄高分院改依傷害罪論處。（記者鮑建信攝）

2023/08/14 21:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕黃姓男子僅因語氣不佳，涉嫌開車加速衝撞友人，被屏東地院殺人未遂重罪，判處徒刑2年8月，但高等法院高雄分院改依傷害罪論處，並因兩造和解，判決公訴不受理，有如洗三溫暖。

判決書指出，2021年4月12日下午2點多，黃姓被告酒後聯絡久未見面同宗黃姓友人，卻因對方語氣不佳而心生不滿，憤而嗆說：「如果敢出來就要撞死你」等語，隨後開車前往屏東縣麟洛鄉公所找他理論。

2點50分，黃嫌駛抵鄉公所前方中山與民族路交岔路時，見黃姓友人和楊姓男子正在路口聊天，竟涉嫌加速衝撞，所幸黃及時發現跳離，逃過一劫，楊則閃避不及遭撞飛，騰空翻轉後落地，右膝、雙手等處傷害，該車則因撞擊力道過強，保險桿、車燈均掉落，車頭並卡入水泥花圃矮牆中。

黃嫌被檢方依殺人未遂罪起訴後，被屏東地院判處有期徒刑2年8月，他上訴指出，車子轉變過去，看到他們後要踩煞車，卻誤踩油門才撞到，否認要故意撞人。

高雄高分院認為被告與黃姓友人沒有深仇大恨，更與楊男不認識，不可能僅因言語摩擦，而致對方於死地，實無殺人動機，改依傷害罪論處，並因雙方和解撤告，判決公訴不受理，仍可上訴。

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