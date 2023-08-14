划算！助外國人趕車吃罰單 花蓮男：500元當成國民外交

花蓮蕭先生昨早騎機車協助一名外國人去車站趕車，吃上一張罰單但他覺得值得。（記者王錦義攝）

2023/08/14 11:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮蕭先生昨早在中山路上看到一名外國人帶著很大背包慌張的在路邊攔車，得知要趕去花蓮轉運站然後到桃園趕飛機，他騎機車幫忙載結果遭警方罰一張乘客未戴安全帽罰單，他向本報陳情希望讓大眾公評。

蕭先生說，昨早他在中山、中華路口看到一名身材高大的外國女生，揹著一個好大的背包，從其他路人口中得知是荷蘭來台灣自由行，想要趕去花蓮轉運站後去趕搭飛機，但一早在花蓮叫不到車也沒有公車前往，因此很緊張的請求搭便車。

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蕭先生騎著一台很小台的機車，車上已經裝滿採購的物品，但仍熱心自告奮勇要載外國人到車站去。蕭先生說，外國人身材高大加上行李很大，他想說雖然沒有安全帽，但慢慢騎車可以安全的送外國人到車站，結果半路就被花蓮警方攔下，開了一張罰單。

蕭先生說，對方外國人一直跟他說「SORRY」，安全抵達車站後對方很感謝，一直說台灣是個好地方，然後還跟他互換IG希望繼續保持聯繫，還傳一張合照給他，他覺得能幫助到需要幫忙的外國人是件好事，可以為台灣增添熱情的外交形象，這樣收到500元罰單他覺得可以算是很划算。

依據IG顯示，荷蘭籍的女生在荷蘭一間慈善機構工作，負責援助非洲國家馬拉威的學童教育，近半年來都在亞洲菲律賓、越南、柬埔寨、寮國、新加坡等國自由行，IG上可以看到在各國旅遊的影像。

花蓮警方指出，駕駛人上路之前，對於他所駕駛的車輛，或者附載的物品或乘客，都負有注意的義務，如果說附載的乘客沒有戴安全帽，或者是安全帽沒有扣緊的話，會處駕駛人500元罰鍰。警方認為在熱心助人之前，也是要注意行車安全、戴好安全帽，若不小心發生意外可能危害到乘客安全。

花蓮蕭先生昨早騎機車協助一名外國人去車站趕車，吃上一張罰單但他覺得值得。（記者王錦義攝）

花蓮蕭先生昨早騎機車協助一名外國人去車站趕車，吃上一張罰單但他覺得值得。（記者王錦義攝）

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