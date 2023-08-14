為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

健身教練不滿女友分手勒斃 判刑15年定讞

張姓健身教練勒斃前女友，被依殺人罪判刑15年定讞。（資料照）

張姓健身教練勒斃前女友，被依殺人罪判刑15年定讞。（資料照）

2023/08/14 11:33

〔記者溫于德／台北報導〕張姓健身教練不滿女友要求分手，去年在兩人共同租屋處將她勒斃，再企圖輕生未遂；一審依殺人罪判張男無期徒刑，二審酌減改判15年徒刑，最高法院駁回上訴定讞。民事部分，法院判張男應賠償女友父母共794萬元。

檢警調查，張男與女友均為健身教練，在新北市板橋區某社區同居，但情侶去年2月7日分手，張男心生不滿，除了以簡訊、電話騷擾外，還上網搜尋殺人手法、購買刀具，並向多名好友透露想殺了前女友，例如：張向朋友說：「剛剛約她回家吃飯，看她的笑容，我下不了手，這跟我計畫的不一樣」等語。

去年2月22日下午4時，張男趁前女友返回同居處整理行李時勒死對方，再傳訊給朋友：「我沒辦法回頭了」、「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」，並拜託友人照顧其母親、處理後事等。張男隨後持刀輕生，並反鎖房門，警方趕往現場破門而入，將2人送醫，張男經急救撿回一命，黃女不治死亡。

檢方認為，張男知道前女友不願復合後，仗著體型、力量優勢將她勒死，犯後還不斷合理化自己行為，還認為前女友的新男友比不上他，並無悔意，依殺人罪起訴他。

法院審理時，張男認罪，但主張符合自首等減刑規定。新北地院一審指張男犯案後雖有打電話給朋友，卻未主動告知犯行，也未要求朋友將其犯行轉知偵查機關，且警方到場後，張男突然將房屋大門關上反鎖，拒絕員警入內，可見他並無自願接受裁判的意思，不符合自首要件。

一審因此認定張男分手後即預謀犯案，犯案時勒住女友達2至3分鐘而將她勒斃，其殺意甚堅，手段殘忍，犯後也未獲得死者家屬原諒，亦無真誠悔悟，判他無期徒刑、褫奪公權終身。

張男上訴後仍稱符合自首規定，且犯案並非預謀殺人，還自稱很愛女友，希望用服刑在作業工廠的收入來賠償黃女家屬；其律師進一步強調張男並未毀壞屍體，犯後也有悔意，一審判無期徒刑太重。

二審高等法院審理後認定張男至今未與女友家屬達成和解或賠償，但考量張男並非事先計畫殺人，且始終坦承殺人並交代犯案過程，又於犯案後持刀自殘，改判15年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
外送員亂尿尿爆衝突勒死小黃司機 嫌犯被訴
2023/08/04 11:44

外送員亂尿尿爆衝突勒死小黃司機 嫌犯被訴
不堪妻長期折磨！男子勒死她再將2孩丟井溺斃 殺光全家後輕生
2023/06/21 23:17

不堪妻長期折磨！男子勒死她再將2孩丟井溺斃 殺光全家後輕生

與美術館為鄰！盡顯居住質感藝境之美
健身教練不滿分手勒斃女友稱「很愛她」 無期改判為15年、賠794萬
2023/06/06 11:35

健身教練不滿分手勒斃女友稱「很愛她」 無期改判為15年、賠794萬

不甘分手勒死前女友 健身教練判賠794萬元
2023/05/29 10:04

不甘分手勒死前女友 健身教練判賠794萬元
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播