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台中外埔火燒車2死 19歲情侶同赴黃泉

台中外埔13日傍晚發生火燒車意外，警方調查發現2死者同為19歲，小情侶交往才半年竟同赴黃泉，雙方家長哭斷腸。（民眾提供）

台中外埔13日傍晚發生火燒車意外，警方調查發現2死者同為19歲，小情侶交往才半年竟同赴黃泉，雙方家長哭斷腸。（民眾提供）

2023/08/14 10:06

〔記者歐素美／台中報導〕台中市一輛小客車昨天（13日）下午5點多行經外埔區廍子大安溪南岸堤防道路自撞電線桿起火2死；經調查，初步確認死者為神岡區張姓男子及住潭子區的王姓女友，2人都只有19歲，疑似到后里區麗寶樂園看完電影，要去大甲區聚餐途中發生意外，交往不到半年竟同赴黃泉，雙方家長哭斷腸。

昨天下午5點45分左右，在外埔區廍子大安溪南岸堤防道旁農地耕作的農友，聽到「碰」一聲巨響，發現有輛小客車自撞電線桿起火燃燒，嚇得趕緊打電話報案，台中市消防局隨即派遣第五大隊、外埔及大甲分隊等出動消防車6輛、救護車1輛、消防人員17名，由小隊長林秉弘帶隊前往灌救。

但消防人員到場撲滅火勢，發現車體因撞擊嚴重變形，駕駛座上的男子已燒成焦炭，明顯死亡，不料，警方隨後趕到，要吊掛車子，準備移出男子遺體時，發現駕駛座後方另有一人死亡。

警方透過車牌號碼追查，發現駕駛座死者為張姓男子（19歲，神岡人），後座死者為其王姓女友（19歲，潭子人）。家屬表示，張男在機車行上班，女友就讀大學夜間部，在泡沫紅茶店打工，兩人交往約5個月，昨天兩人相約到麗寶樂園看電影，隨後出發要去大甲聚餐，不料，途中竟發生意外，讓家長哭斷腸。

警方表示，死者身份雖初步確認，但還是要等檢察官相驗才能確定，至於王女遺體為何會在車子的駕駛座後方發現，警方表示，小客車初步調查是自撞，道路限速30公里，但小客車行駛速度還蠻快的，可能王女坐在副駕駛座未繫安全帶，因衝撞噴飛到後座，不過，因車體嚴重燃燒變形，安全帶也都燒掉了，目前無法確認，是否酒駕釀禍，也有待鑑定釐清。

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