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斥資1.4億嘉縣朴子分局廳舍啟用 因應婦幼案件設隱密專案辦公室

嘉義縣警局朴子分局新辦公廳舍，今在朴子市四維路落成啟用。（記者王善嬿攝）

嘉義縣警局朴子分局新辦公廳舍，今在朴子市四維路落成啟用。（記者王善嬿攝）

2023/08/13 17:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣警察局朴子分局原位於縣定古蹟日治東石郡役所內，因建築老舊喪失防水功能，且空間狹隘不敷現代化警政需求，嘉義縣政府斥資1.4億餘元，在朴子市四維路新建辦公廳舍，今天落成啟用，因應婦幼案件，設置較隱密、舒適的專案調查辦公室，隔絕外界干擾、減緩報案人心靈創傷。

嘉義縣長翁章梁、嘉義縣警察局長林宏儒、朴子分局長吳俊德、朴子市長吳品叡、立委蔡易餘等人，今為朴子分局新辦公廳舍揭牌啟用。

翁章梁說，原朴子分局前身是1920年興建的東石郡役所，因為日式紅磚建築還曾被譽為「最美警局」，如今隨朴子分局遷建新場所，功成身退，縣府規劃未來修舊如舊，復原日治時期樣貌，打造另一個朴子重要生活中心，期許朴子分局進駐新辦公廳舍，提供海線民眾更好的保護及服務。

縣府文化觀光局文化資產科長張志聰說明，依縣長及專家學者建議，東石郡役所未來朝嘉義縣特色物產館、藝文作家（品）直賣方向規劃，現辦理細部規劃設計及因應計畫送審階段。

吳俊德表示，新辦公廳舍除採用如轄區路口監視畫面全景系統等新穎設備，也因應婦幼案件設置專案調查辦公室，提供隱密、舒適處所，讓報案人安心完成報案手續，另還有哺乳室、無障礙電梯及廁所等設施。

嘉義縣警局朴子分局新辦公廳舍。（記者王善嬿攝）

嘉義縣警局朴子分局新辦公廳舍。（記者王善嬿攝）

朴子分局舊址「東石郡役所」功成身退。（記者王善嬿攝）

朴子分局舊址「東石郡役所」功成身退。（記者王善嬿攝）

因應婦幼案件，朴子分局新辦公廳舍設有隱密、舒適的專案調查辦公室。（記者王善嬿攝）

因應婦幼案件，朴子分局新辦公廳舍設有隱密、舒適的專案調查辦公室。（記者王善嬿攝）

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