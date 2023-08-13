苗縣5歲男童早療中心癱倒顱內出血 家屬爆料要真相

一名5歲男童，在苗栗縣一家早療中心癱倒顱內出血，目前在加護病房急救中，家屬要求全案發生真相。（圖由家屬提供）

2023/08/13 14:46

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一名5歲男童8月4日在苗栗縣一家早療機構癱倒在地送醫，顱內出血緊急手術，通報疑似兒童保護案件，家屬因不滿第10天還不知道事情真相，在臉書PO文質疑，要求早療單位給真相，家屬已報警處理，全案由苗栗檢方偵辦中，苗栗縣政府及早療機構都指出，將配合查出原因。

苗栗縣政府社會處也回應，第一時間緊急介入了解狀況，因為孩子在機構就常常會自己用頭去撞牆壁，因此機構都有帶頭套，所以尚無法確認屬於孩子自身的問題，還是疏忽照顧或虐待，全案檢警正釐清有無傷害或虐待情事。

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男童的家人昨天在臉書爆料公社PO文，指男童有自閉症，及語言、情緒問題，接受早期療育，家人每天接送上、下課，8月4日上午11點接獲通知，男童上課時間發生意外，頭部受到重創送醫，昨天還做頭部引流手術，目前加護病房搶救中。

家屬PO文說，詢問早療中心的老師說，看到孩子時是癱倒在地無意識，緊急叫救護車送醫，家屬想知道真相，但沒有看到監視器畫面，警方也告知監視器沒有看到什麼，並移送苗栗檢方偵辦，男童顱內出血，視網膜出血，腦壓偏高，家屬心痛至極，不想再忍讓，他們有權知道孩子怎麼了？

該家早療機構發表聲明指出，全案已經進入司法調查中，完整監視器資料已提供檢警單位，目前靜待司法釐清事件的原委及真相，同時老師、社工及單位主管同感震驚、難過、不捨，該機構立刻成立事件小組，陪伴家庭面對及提供必要之協助，全體在面臨突發身體狀況時，謹遵SOP辦理，除配合調查，仍會繼續提供身心障礙家庭服務。

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