聯發科主管大談酒店性事 兩女工程師控告職場性騷擾勝訴獲賠

聯發科主管被兩名女工程師聯袂控告職場性騷擾，新竹地院判賠。（記者蔡彰盛攝）

2023/08/12 19:22

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕聯發科兩名女工程師控告一名男姓主管，在聚餐場合大談自己以往在酒店有為酒女下體塞冰塊、吹喇叭口交與划酒拳輸了脫光衣服等，甚至拿女性求職履歷表公開評論求職者外觀，二女因受職場性騷擾精神創傷，聯袂向新竹地院提告求償，法官認為該主管所為符合職場性別歧視性騷擾，判賠二女各15萬元。

兩名女工程師指控，109年底進入聯發科，110年2月2日及同年3月30日分別台北市信義區酒吧CE LA VI Taipei及某新竹市餐廳之聚餐應酬場合中，男主管竟對二女講述自己過去在酒店消費經驗，包括在酒女下體塞冰塊、為男客口交及帶出場價碼等具有貶低女性價值之性別歧視言行，使二女感到羞辱及不舒服。 該男身為主管，曾於會議室打開女性求職者履歷，公開評論求職者外貌、揚言要給男性同仁求職者個人聯絡方式等性別歧視的不當言行，使二女擔憂其到職前是否曾遭受類似對待，因此感到被冒犯及不舒服。

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二女均因遭該男主管騷擾進而罹患身心症狀，A女已罹患 創傷後症候群及重度憂鬱症，B女亦遭到嚴重精神創傷，須持續至精神科就診以藥物治療、接收心理諮商。A女求償75萬元、B女55萬元。

該男主管則說不論110年2月2日或同年3月30日之場合，均有妻女在場且在場人數眾多，實無可能對在場多數女性騷擾。他所述酒店經歷均為親身經歷。

二女指控，該主管說以前去酒店玩，男生和酒店妹猜拳，男生輸了喝一杯，女生輸了要脫一件衣服，脫到沒衣服的時候還猜輸就要下體塞冰塊，男生去酒店坐一排，酒店女生跪在地上幫坐著的一排男生吹喇叭（口交），讓二女感覺噁心不舒服。

法官認為該主管言論實欠缺尊重女性人格尊嚴、隱私權的平權觀念，也造成使二女感覺受到冒犯，不當影響二女的工作、活動或正常生活，足以認定是基於性別歧視的性騷擾。

此外該男在多場會議中，會把女性求職者履歷直接分享給同仁看，並詢問二女及其餘同仁對求職女性外貌看法，該男雖說「我只想讓他們有參與感，從不同觀點他們怎麼看，有講到應徵者的外表，但我覺得是開玩笑」但法官認為他以具有性別歧視的言語評論女性外貌，足使二女等人感受是遭冒犯的工作環境，侵犯人格尊嚴，符合性平法規定的性騷擾。最後法官判該主管需賠償二女各15萬元。

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