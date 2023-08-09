詐團連騙2次失利還約老翁面交200萬 第3個車手也栽了

車手行騙不成，被埋伏警壓制在地。（記者陳賢義翻攝）

2023/08/09 16:25

〔記者陳賢義／台東報導〕台東市1名70歲老翁透過通訊軟體加入Line股票投資群組，詐騙集團以年輕貌美女性作誘餌，假冒投資專員，6月中誘使臨櫃匯款，遇機伶行員及時攔阻，同月底又再故技重施要求面交，所幸家屬察覺有異報警協處，2車手當場就擒，未料連續失利2次，詐騙集團猶不死心，本月7月又與老翁約定交付200萬元墊代款，縣警大動員埋伏逮捕，訊後，依詐欺罪嫌移送台東地檢署偵辦，後經台東地方法院裁定將就逮車手羈押禁見。

警方調查，老翁透過通訊軟體加入Line股票投資群組，假冒投資專員即以股票操盤、抽中股票要先繳交墊付款等話術誘騙。老翁於6月中前往臨櫃匯款欲匯款300萬，幸農會職員機警，關懷提問而攔阻匯款，之後又於月底遭同詐騙集團誘騙，欲攜帶300萬現金面交，所幸老翁家人察覺有異，報警協處，2名車交在面交時當場被捕。

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連續失利2次，詐徒仍不死心，持續誘騙老翁，又約定於8月7日下午4時交付200萬墊付款，縣刑大獲報後旋即報請東檢指揮偵辦，並前往埋伏，於老翁和車手面交之際，識破詐欺車手假身分並當場逮捕，現場查扣手機、偽造識別證及收據等證物。

台東縣警局長陳錦坤呼籲，切勿輕信來源不明投資管道，遇有網路上投資資訊時務必審慎查證，可參考165官網定期公布最新假投資詐騙網站，保護自身及家人財產安全。

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警方及時現身逮人，保住老翁200萬元老本。（記者陳賢義翻攝）

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