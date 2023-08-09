老翁藉裝修房子猥褻女設計師 噁問「是不是穿36C」判10月

新北市7旬翁藉裝修房子猥褻年輕女設計師，還噁心問「是不是穿36C？」、可以親妳嗎？」，一審被依強制猥褻罪判刑10月，高院考量雙方已和解，今改判10月、緩刑2年。（記者楊國文攝）

2023/08/09 13:30

〔記者楊國文／台北報導〕新北市梁姓7旬老翁聘請年輕的女室內設計師替他裝修淡水住宅，竟一時「性」起，問她「是不是穿36C？」，要送她一套內衣當做監工禮物，突然就熊抱、並掀開她的衣服抓胸，還問「我可以親妳嗎？」一審依強制猥褻罪判梁翁10月徒刑，上訴後，高等法院考量梁翁和被害人已和解、取得原諒，改判10月徒刑、緩刑2年。

判決指出，2021年11月25日下午2時，梁翁因裝潢事宜和女設計師在他新北市淡水住宅客廳討論。梁翁主動表示要替女設計師按摩，雖然她拒絕，梁翁還是強行替她按摩肩膀，讓她覺得不舒服。

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梁翁接著問女設計師「內衣穿幾號？」、「是不是穿36C？」，並稱要送她一套內衣做為辛苦監工的禮物。女設計師受到驚嚇，連忙稱「不必了」、「不用」。

沒想到梁翁竟突然伸手從女設計師的上衣下擺處伸進她的後背，碰觸其內衣後扣環。女設計師當下楞住並反抗，往旁邊電視牆移動，企圖擺脫梁翁糾纏，他竟突從她的背後抱她，並隔著衣服掐她的右胸，女設計師反抗，大叫「不可以」，用力推開梁翁，梁翁食髓知味，又出手捏她的左胸得逞。

女設計師急欲脫離梁翁魔爪，從客廳處逃到拆除師傅在的儲藏室門口，以為較安全，但梁翁仍跑來，從她的身後掀開她的衣服，說要拍「內衣照」，竟稱又不是拍前面，「只拍後面沒關係」。女設計師不從，往儲藏室走過去遠離老翁。

不久，女設計師在房間聯絡壁紙廠商時，梁翁衝進房間裡把門關上，對她說「我很喜歡妳，我可以親妳嗎？」還作勢要親吻、抱她，女設計師為求脫身，表示「我只能給你一個友情的擁抱」，只抱他一秒就趕快逃離並報警。檢方偵查後，將梁翁依強制猥褻罪起訴。

梁翁否認犯行，辯稱太太也是室內設計師，當天看到女設計師進來滿頭大汗，覺得她因住宅設計案壓力很大，經她同意，就幫她從脖子、肩膀等處按摩，並問她流汗衣服溼了，要不要買內衣，他可以買給她，也問她內衣尺寸是多少，但她未回答，他想拍照但她不同意，只同意讓他看，他後來輕輕擁抱她一下，絕無強抱要親她，否認抓胸或強制猥褻。

士林地院認定梁翁犯行明確，依強制猥褻罪判刑10月，上訴高等法院審理後，梁翁和女設計師和解，取得她的原諒，高院認定梁翁有悔意，改判10月、緩刑2年。可上訴。

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