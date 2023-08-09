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高雄建材業者非法掩埋廢漆渣 土壤驗出二甲苯超標8倍

檢警環搜索1間金屬建材業者非法掩埋廢漆渣。（記者陳文嬋攝）

檢警環搜索1間金屬建材業者非法掩埋廢漆渣。（記者陳文嬋攝）

2023/08/09 13:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一家金屬建材業者涉嫌在108年以合法掩護非法，掩埋廢漆渣在自家廠區，今年初才挖除合法處理，檢警環近來接獲檢舉前往查緝，現地鑽探驗出土壤揮發性有機化合物超標，尤以二甲苯超標8.46倍，環保局今表示，嚴重污染環境，總計開罰391萬8千元，保七總隊第三大隊帶回6人偵辦，近期將依廢棄物清理法移送法辦。

市府環保局今年接獲民眾檢舉，一間金屬建材業者108年於自家林園廠區偷埋廢漆渣，6月8日聯手保七總隊第三大隊、環保署環境督察總隊南區大隊等單位，前往小港、林園等5處廠區搜索與稽查。

檢警環查出業者108年於林園廠區開挖1分多土地，違法掩埋廢漆渣，並以水泥覆蓋，今年初委由合法清除業者挖除廢漆渣，載運到合法處理廠處理，當場現地鑽探10處採集樣本，送往實驗室檢驗。

環保局表示，經檢驗結果出爐，重金屬雖未超標，但土壤揮發性有機化合物超標，包括甲苯超標5.88倍、乙苯超標4.56倍、二甲苯超標8.46倍等，已嚴重污染環境。

保七總隊第三大隊查出業者涉嫌以合法掩護非法偷埋廢漆渣，違反廢清法第28條規定，且未經環保主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，涉嫌違反廢清法第46條第3款規定，且廢棄物產出量上網申報數據與實際產出量不符，另涉廢棄物清理法第48條申報不實規定。

檢警帶回陳姓業者等6人偵辦，陳男坦承非法掩埋事業廢棄物，辯稱早期欲投標外牆修繕工程，後未標到剩下很多過期油漆，放久油漆桶鏽蝕滲漏，就地掩埋以水泥鋪面，全案警方持續偵辦中，後續將依違反廢清法移送法辦。

環保局總計開罰16件次共391萬8千元，包括業者未檢具廢棄物清理計畫書送審，及廢酒精空桶未標示事業名稱、貯存日期、數量等違規行為，分別違廢清法法第31條及第36條規定。

此外，小港二廠、三廠因廢棄物貯存缺失，違反廢清法第31條規定，林園一廠至三廠未檢具廢棄物清理計畫書送審、廢岩棉未於明顯處以中文標示廢棄物名稱、未有防止地面水、雨水及地下水流入滲透的設備或措施，分別違反廢清法第31條及第36條規定。

檢警環搜索1間金屬建材業者非法掩埋廢漆渣。（記者陳文嬋攝）

檢警環搜索1間金屬建材業者非法掩埋廢漆渣。（記者陳文嬋攝）

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