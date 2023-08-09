台3線獅潭段又出事！重機騎士過彎失控自摔 送醫不治

重機台3線過彎失控自摔，送醫不治。（民眾提供）

2023/08/09 13:29

首次上稿11:29

更新時間13:29

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣大湖警方今天上午指出，一名23歲龍姓男子7日上午8點騎乘重機，行經台3線115.8公里處苗栗縣獅潭鄉路段時，疑似過彎失控自摔，當場失去生命跡象，送醫後仍搶救無效。該路段上個月才發生1死2傷車禍，不料又發生重機騎士不治意外。

警方表示，抵達時發現龍男及車輛倒臥在路旁水大溝，經救護人員現場評估駕駛已無生命跡象，緊急送往大千醫院救治。警方指出，初步調查龍男駕駛大型重機由台3線北往南方向，行駛至115.8公里處，過彎時疑似操作不當及未減速，自撞駁坎後跌入水溝身受重傷失去意識。

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警方對龍男抽血酒測值為0，相關肇事原因警方仍調閱行車紀錄器及附近監視器釐清中。

該路段7月份曾發生女騎重機過彎操作不慎導致失控，連人帶車撞擊路旁電線桿後翻倒路面，導致後方25歲羅姓男騎士反應不及，撞擊路旁路燈基座又接續撞擊路旁電桿後，連人帶車摔落田裡，最後傷重不治，另一名重機騎士也被波及摔車受傷，不料又發生重機騎士不治意外。

大湖分局呼籲，台3線獅潭路段彎道路段多，易為事故熱點，近年已發生多起死亡車禍及嚴重事故，行經彎道處應減速慢行，確實依道路交通標誌、標線及號誌指示來行駛。

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