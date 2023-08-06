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    婦人被「國外」友人騙 欲匯260萬買醫療器材幸被警攔阻

    高雄婦險被「國外」女友人詐騙，欲匯260萬買醫療器材警及時攔阻。（警方提供）

    高雄婦險被「國外」女友人詐騙，欲匯260萬買醫療器材警及時攔阻。（警方提供）

    2023/08/06 15:38

    〔記者黃良傑／高雄報導〕吳姓女子到高雄市新興區某銀行欲匯260萬元給國外友人，行員察覺有異詢問、關切，並通報警方阻詐，當場與吳女匯款對象黃女聯絡，對方說詞反覆，員警要求黃女「回國」再說，對方迅速掛掉電話，吳女才相信遇到詐騙集團，感謝保住數十年積蓄。

    新興分局今指出，前金分駐所日前接獲轄內某銀行通報，指有一名女子疑似遭遇詐騙集團，欲匯260萬元至國外的帳戶，警方獲報急忙趕到銀行協助查證，吳女表示，是要從國外購買醫療器材欲匯款新台幣260萬元至指定帳戶，因260萬不是小數目，巡佐錢立屏、警員徐聖崴擔心婦人遇到詐騙，耐心溝通了解匯款細節，並請吳婦撥打電話給自稱在海外的這名「黃小姐」。

    員警先詢問對方要求吳婦匯款購買的醫療器材機型，此時黃女答不出來，改口稱要銷售保健食品，員警隨後問起什麼樣的保健食品需要260萬元時，黃小姐又表示，是因還有一些私人借貸，才要吳婦匯款260萬的鉅款，因對方說詞反覆，讓員警更加確信吳婦遇到詐騙集團，要求黃回國後，再和吳女當面說清楚。

    在員警、行員的苦勸下，吳女允諾不再匯款，警方連繫家屬，囑咐多關心吳女，以免詐騙集團再次盯上，吳女在員警的勸說下，逐漸醒悟可能遇到詐騙集團，連忙感謝警方，避免260萬積蓄被騙。

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