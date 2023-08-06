119送醫壓垮理智線？新北樹林自爆男早因房東漲租悶很久

新北市樹林區63歲羅姓男子今天凌晨在租屋處引爆瓦斯，公寓5樓冒出熊熊火焰。（記者徐聖倫翻攝）

2023/08/06 13:05

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林區63歲羅姓男子今（6）日凌晨致電119，自稱前一天救護車送醫沒送他到指定的板橋亞東醫院，而是送中和區雙和醫院，隨後在5樓租屋處引爆瓦斯自殘。警方查出，羅男可能不單是因消防隊沒照他意思送醫，附近鄰居也指他精神狀況不佳已久，7月就有多次就醫紀錄，且與房東有租金糾紛，送錯醫院可能是壓垮羅男理智線的最後一根稻草。

據了解，羅男昨日一度鬧跳樓，新北市消防局獲報派員趕抵，當時羅男已進入屋內，但為求保險起見，消防人員還是將其送醫，半路上羅男說要去亞東醫院就醫，但羅男精神狀況不佳，為新北市衛生局追蹤對象之一，經衛生局指示，消防人員便將其送往雙和醫院。

請繼續往下閱讀...

羅男返家後，今凌晨0時許又撥打119，自稱白天送醫指定亞東、卻送雙和，讓他非常不滿，揚言要開瓦斯自爆。話音剛落，羅男直接點火在自家引爆，消防人員趕抵，火勢不大，3分鐘內即撲滅，但羅男下半身嚴重燒傷、意識不清，這次送往亞東醫院急救，雖保住一命，仍在觀察中。

警方獲報展開調查，查出羅男確實精神狀況不佳，有多次就醫紀錄，近日與房東發生爭執，原因是疑似是房東要漲租，羅男感到非常不合理，所以昨日才到租屋處頂樓揚言跳樓，送醫卻不是他想去的醫院，種種因素加一起，讓羅男最終理智斷線引爆瓦斯自殘。

警方表示，羅男此舉已觸犯刑法第177條，漏逸或間隔蒸氣、電氣、煤氣或其他氣體，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金；若致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，本案也將朝此偵辦。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法