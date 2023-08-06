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    雨停了！空勤直升機成功救援奧萬大受困遊客、洗腎患者順利下山

    空勤直升機分3架次飛往奧萬大將42位受困的講師及學員救援下山。（記者佟振國攝）

    空勤直升機分3架次飛往奧萬大將42位受困的講師及學員救援下山。（記者佟振國攝）

    2023/08/06 09:27

    〔記者佟振國／南投報導〕卡努颱風甩尾重創南投縣仁愛鄉，聯外道路柔腸寸斷，導致部落洗腎等慢性病患無法下山就醫，奥萬大國家森林遊樂區也有42位參加野生動物調查營的講師及學員受困，今天天氣放晴，空勤總隊出動多架次黑鷹直升機，順利將病患、遊客救援下山，大家歷劫歸來，面對風雨交加又停電的夜晚，心情都是七上八下，直到直升機前來救援，才鬆了一口氣。

    卡努颱風外圍環流及引進旺盛西南氣流，仁愛鄉3日晚間起降下驚人雨量，造成鄉內重要道路坍方落石、土石流，路斷橋毀，導致人員受困，包括發祥村1名需要下山就醫洗腎的長輩，以及至奧萬大國家森林遊樂區，參加為期3天的野生動物調查營隊課程的講師、學員計42人。

    由於道路搶通還需要一段時間，縣府昨晚申請空勤直升機支援，今天清晨南投山區天氣好轉，黑鷹直升機分3架次受困奧萬大的遊客救出，1架次飛往發祥村救援需要下山洗腎就醫的長輩，上午8點左右順利完成救援任務。

    受困奧萬大的學員表示，他們原本參加8月2日至4日為期3天的暑期野生動物調查營隊訓練，上山的天氣都很好，卻在3日晚間風雲變色，突然開始下大雨，還伴隨轟隆的雷聲，非常恐怖，4日的雨勢幾乎沒停過，直到5日午後雨才停歇，原本住宿區後方已有土石沖刷下來並有積水，園方趕緊安排撤往安全的地點躲避風雨，還好糧食、飲水都充足，園方也向家人報平安，就是擔心道路狀況無法下山。

    也有學員表示，園區的受災狀況還好，據園方人員初步外出勘災，發現奧萬大聯外道路沿途多處坍方、土石流，路基掏空，聯外重要橋梁也被大水沖毀，而且鄉道投83線也是災情嚴重，透過地面脫困難度不小，已經多困了2天，心情七上八下，直到直升機救援，才鬆了一口氣，從直升機空中看到仁愛鄉的受災景象，大自然的威力真的太強大。

    空勤直升機飛往仁愛鄉發祥村救出需要就醫洗腎的長輩。（記者佟振國攝）

    空勤直升機飛往仁愛鄉發祥村救出需要就醫洗腎的長輩。（記者佟振國攝）

    奧萬大聯外道路柔腸寸斷。（民眾提供）

    奧萬大聯外道路柔腸寸斷。（民眾提供）

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