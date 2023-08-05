紅牌大型重機闖國1 飆40公里才被攔截

紅牌大型重型機車誤闖國道1號，從嘉義縣水上北騎至雲林縣西螺才被攔截。（第四公路警察大隊提供）

2023/08/05 15:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕一部紅牌大型重型機車今天中午行駛在國道1號嘉義北上路段，國道第四公路警察大隊接獲轉報，派遣斗南分隊線上巡邏車前往查處，於國1北向232公里處攔獲該紅牌大型重機，依法製單舉發，並由拖吊車排除，這部重機從嘉義水上至雲林西螺騎了40公里才被攔截，用路人稱如果是誤闖早就下交流道離開了。

第四公路警察大隊指出，8月5日中午12時27分許勤指中心接獲嘉義縣110通報，稱有機車誤入國道，獲報後旋即派遣斗南分隊線上巡邏車前往查處，並通知交控中心協助監看CCTV、利用CMS提醒用路人注意，12時43分於國道1號北向232公里處攔獲該部紅牌大型重型機車。

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機車騎士自述其由台61出發欲往台中，但導航引導其從台82水上系統交流道接國1（ 272公里處）而誤上國道，並無爭取路權情事，這起大型重型機車誤上國道，除依法製單舉發，並於中午1時1分由拖吊車排除。

第四公路警察大隊表示，此案依法可對機車騎士依道路交通管理處罰條例第92條第7項1款規定開罰，處駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，同時呼籲倘機車騎士誤上國道，應將車輛立即停靠路肩勿再行駛，人員則應到護欄外等安全地點等候，並撥打110報案或1968通報國道相關單位前往協助，以確保自身及其他車輛安全。

紅牌大型重型機車誤闖國道1號被攔截上拖吊車。（第四公路警察大隊提供）

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