為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    醫大畢業替代役男 用哈姆立克救回吃粽子噎到的老翁

    桃園市政府民政局生活協助替代役男許子豪（右）曾用哈姆立克急救法幫助吃粽子噎著的尹姓老翁（左）。（桃園市政府提供）

    桃園市政府民政局生活協助替代役男許子豪（右）曾用哈姆立克急救法幫助吃粽子噎著的尹姓老翁（左）。（桃園市政府提供）

    2023/08/05 12:55

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府民政局生活協助替代役男許子豪，分配在龍潭區服務，6月5日他前往訪視87歲尹姓老翁時，意外碰到老翁吃粽子噎著，從高雄醫學大學呼吸治療學系畢業的許子豪，立即施予哈姆立克急救法，將差點窒息的老翁從鬼門關前拉了回來。許子豪即將退伍，日前再訪視關心尹姓老翁健康狀況，反獲得老翁暖心祝福他「從醫後能幫助更多人」。

    許子豪回憶，當天他幫尹姓老翁去拿午餐便當，進屋卻發現老翁臉色漲紅、不斷發出喘鳴聲，他見老翁一手撫摸著自己脖子、一手捏著粽子，研判老翁應是吃粽子噎到，就怕發生意外，他趕忙對老翁施以哈姆立克急救法，順利幫老翁排除咽喉中的異物。

    日前許子豪再度訪視尹姓老翁，老翁談起當天情況仍餘悸猶存，他說，他因當兵時受了傷，長年靠輪椅代步，如今育有1兒1女，女兒已出嫁、兒子須工作，當天中午只有他1人在家，沒想到大口吃下粽子竟噎著，「還好子豪那天及時出現，否則我已經不在了！」

    許子豪說，他大學4年級起，就曾赴台大醫院胸腔科實習，累積不少照顧病人與急救經驗，後來申請生活協助替代役，沒想到能有機會用自己的專業，幫助長者們，是難得的經驗，也會成為他未來從醫救人的重要養分與動力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    與死神拔河 宜蘭消防局6月急救成功率40％創新高
    2023/08/01 15:23

    與死神拔河 宜蘭消防局6月急救成功率40％創新高
    熱死？曾助「皮包骨3兄弟」 彰化6連霸里長午後下田猝逝
    2023/07/31 22:08

    熱死？曾助「皮包骨3兄弟」 彰化6連霸里長午後下田猝逝

    研究發現多元母乳活性因子 激活寶寶成長
    男子騎600CC重機車聚 麗寶賽車場內過彎撞壁身亡
    2023/07/31 09:24

    男子騎600CC重機車聚 麗寶賽車場內過彎撞壁身亡
    陸軍：2022年起分年採購單兵戰傷急救包 基隆彈藥分庫尚未獲撥
    2023/07/27 14:07

    陸軍：2022年起分年採購單兵戰傷急救包 基隆彈藥分庫尚未獲撥
    濟州島度假見溺水意外 南韓消防員、護理師夫妻聯手救人
    2023/07/26 16:28

    濟州島度假見溺水意外 南韓消防員、護理師夫妻聯手救人
    8年協助524件救護 彰縣女義消獲全國救護菁英
    2023/07/13 12:37

    8年協助524件救護 彰縣女義消獲全國救護菁英
    難過！清境遊客陷昏迷 警消醫護路邊搶救仍不治
    2023/07/08 11:58

    難過！清境遊客陷昏迷 警消醫護路邊搶救仍不治
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播