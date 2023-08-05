醫大畢業替代役男 用哈姆立克救回吃粽子噎到的老翁

桃園市政府民政局生活協助替代役男許子豪（右）曾用哈姆立克急救法幫助吃粽子噎著的尹姓老翁（左）。（桃園市政府提供）

2023/08/05 12:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府民政局生活協助替代役男許子豪，分配在龍潭區服務，6月5日他前往訪視87歲尹姓老翁時，意外碰到老翁吃粽子噎著，從高雄醫學大學呼吸治療學系畢業的許子豪，立即施予哈姆立克急救法，將差點窒息的老翁從鬼門關前拉了回來。許子豪即將退伍，日前再訪視關心尹姓老翁健康狀況，反獲得老翁暖心祝福他「從醫後能幫助更多人」。

許子豪回憶，當天他幫尹姓老翁去拿午餐便當，進屋卻發現老翁臉色漲紅、不斷發出喘鳴聲，他見老翁一手撫摸著自己脖子、一手捏著粽子，研判老翁應是吃粽子噎到，就怕發生意外，他趕忙對老翁施以哈姆立克急救法，順利幫老翁排除咽喉中的異物。

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日前許子豪再度訪視尹姓老翁，老翁談起當天情況仍餘悸猶存，他說，他因當兵時受了傷，長年靠輪椅代步，如今育有1兒1女，女兒已出嫁、兒子須工作，當天中午只有他1人在家，沒想到大口吃下粽子竟噎著，「還好子豪那天及時出現，否則我已經不在了！」

許子豪說，他大學4年級起，就曾赴台大醫院胸腔科實習，累積不少照顧病人與急救經驗，後來申請生活協助替代役，沒想到能有機會用自己的專業，幫助長者們，是難得的經驗，也會成為他未來從醫救人的重要養分與動力。

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