越南「布偶男」獸性大發性侵台女 賠35萬緩刑驅逐出境

阮男性侵新同事小怡，獲得緩刑驅逐出境。示意圖，與本案無關。（記者吳政峰攝）

2023/08/05 11:51

〔記者吳政峰／台北報導〕來台工作的阮姓越南籍男子，在新北一間樂園服務，負責穿上布偶熊服裝與小朋友同歡，2021年間，他看到剛來工作的台籍女同事小怡（化名）胸部很大，竟起了色心，趁小怡幫他脫下熊裝時，強行摸胸性侵。小怡受驚痛哭，隔日即離職。一審新北地院依強制性交罪判阮男4年6月刑，二審高等法院考量雙方以35萬元和解，改判2年、緩刑5年，驅逐出境。

阮男當日穿著布偶熊裝，活動結束後走到樓梯間，請剛到職一週的小怡幫他脫掉熊裝，見小怡雙峰傲人，阮男一時凍未條，竟把她強拉至逃生梯門後面並壓在牆角，壓住強吻摸胸，並脫掉她的褲子。

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小怡嚇壞，趕緊把褲子穿上，未料阮男反脫下自己的褲子，露出下體要小怡幫他套弄，接著又把狼爪伸進她的褲內性侵。小怡不斷掙扎抗拒，擔心有生命安全疑慮而不敢大叫，只好虛與委蛇，假意跟阮男相約5點見面，逃離狼爪。

小怡回到崗位上痛哭，同事見狀趕緊過來查看，眾人這才知道布偶熊阮男的獸性大發惡行，請留下精液，送驗後確認與阮男的DNA相符，成為鐵證。小怡身心受創，隔日即離職。

新北地院考量阮男為逞一己私慾，對小怡強制性交得逞，又否認犯罪、飾詞狡辯，未與小怡和解並賠償損害，毫無悔意，態度非佳，依強制性交罪判刑4年6月，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

阮男看到重刑嚇壞，趕緊以35萬和解並提起上訴，主張已坦承犯行，並無前科，與小怡和解取得原諒，請法官依刑法第59條減刑、從輕量刑、宣告緩刑及不予驅逐出境。

高院指出，阮男所為客觀上不足以獲得一般人同情，然而，深切遭受侵害的小怡既與阮男達成和解，同意給予緩刑機會，基於修復式司法潮流的精神，依刑法第59條規定減輕其刑，改判2年，緩刑5年。

高院表示，外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。刑法第95條明文規定，考量阮男在台期間性侵台灣人， 並非始終坦白認罪，心存僥倖，所為嚴重危害社會治安，併宣告於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

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