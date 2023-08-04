2車手置物箱「千元鈔滿出來」 警點算34萬還有30張金融卡

警方發現車內有大量千元鈔，要求駕駛取出詳查。（民眾提供）

2023/08/04 12:31

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市旗津區員警前天（2日）凌晨0時許，在旗津三路發現可疑車輛，經查車牌已遭註銷，盤查駕駛蕭男（20歲）與乘客蔡男（19歲）時，發現駕駛座右側扶手的置物箱裡，千元鈔多到滿出來，點算共有34萬5000元，後續又在後座踏板發現多達30張的大量金融卡，2人才坦承擔任詐騙車手，正在旗津海岸公園等候上游指示取款。

鼓山分局旗津所指出，員警2日凌晨巡經旗津三路時，發現一部白色轎車違停在公車專用停車格，上前盤查時，駕駛蕭男稱車子是他2週前花8萬元購買的權利車，但員警發現車牌早已遭註銷，蕭男則回應不知情。

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員警後續在車內發現駕駛座扶手的置物箱有大量金千元鈔多至滿出來，經詢問，蕭男表示都是自己的辛苦工作所得累積，接著員警又在後座踏板發現大量提款卡，蕭男則一臉鐵青地指稱曾有許多朋友坐過，不知道是誰遺留的，另一名同行的蔡男也搖頭否認持有。

據警方初步了解，蕭、蔡2人皆從事勞力工作，對於車上出現高達34萬餘元現金及30張金融卡無法清楚說明來源，隨即帶回分駐所詳查，並查出30張金融卡中已有14張被列為警示帳戶，2人自知無從狡辯，才坦承擔任詐騙車手，正在旗津海岸公園等候上游指示取款，沒想到因為違規行為讓自己身分曝光。

經查2男車上有34萬5000元的現金。（民眾提供）

被查出車上有30張金融卡，其中14張的帳戶已列警示帳戶。（民眾提供）

查扣詐騙所用的手機和易付卡。（民眾提供）

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