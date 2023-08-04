東元邱純枝控妨害名譽 媒體人周玉蔻不起訴

媒體人周玉蔻。（資料照）

2023/08/04 11:02

〔記者王定傳／台北報導〕由媒體人周玉蔻擔任負責人的「放言科技傳媒」，在2021年間發布一則標題為「東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛…」的新聞，被東元董事長邱純枝控告妨害名譽，台北地檢署認為，周玉蔻是根據證人所述情節、自身見聞而發表這則新聞，加上她有將東元的回應放在文章末，可見她並非毫無查證，處分不起訴。

2021年4月12日，放言科技傳媒刊登一則「《放‧獨家》東元父子爭，刺破了黃茂雄夫人多年的隱痛！？ 友人嘆：居然演變成「小三奪權」八點檔連續劇！」新聞，內容提及：「與董事黃茂雄站在同一陣線的董事長邱純枝，遭外界質疑兩人『令人聯想到吳東進與李紀珠的傳聞』，引發不少議論和揣測」、「邱純枝在東元公司的董事長位置還有一層跟黃茂雄緋聞關係的疑慮」等。

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邱純枝獲知後提告周玉蔻涉嫌加重誹謗罪嫌，對此，周玉蔻答辯稱有透過採訪證人即台中市陳姓議員、黃茂雄之子黃育仁後，把資料交給記者撰寫，並請記者採訪東元回應。

檢方調查後則以周玉蔻根據證人所述情節、自身見聞而發表這則新聞，堪認她有相當理由確信所發表言論應為真實，且亦有在文章末放上東元回應，因此處分不起訴。

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