竹北天坑道路疑大範圍疏鬆 技師單位建議地質改良

2023/08/04 01:12

〔中央社〕新竹縣竹北市「豐采520」建案工地旁道路4月坍塌，當地里長委託第3方技師單位針對周邊路面進行被動式電磁波檢測，發現疑有大範圍疏鬆區，建議進行地質改良。

竹北市十興里長毛振福委託第3方技師單位針對「豐采520」建案工地周邊路面以被動式電磁波檢測，結果昨天晚間出爐。

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土木結構技師拱祥生簡報指出，檢測結果發現莊敬六街及勝利二路都檢測出疑有大範圍疏鬆區，其於區域尚屬正常。

拱祥生表示，道路疑似疏鬆區應進行地質改良，才能確保天坑不再發生。

他說，建議同時對道路採樣土壤密度，確認是否為坑洞，再進行地質改良，後續再以非破壞檢測確認成效。

拱祥生認為，「豐采520」建案監測可適度增加鄰近社區地盤穩定性與不同地層地下水壓力監測，當建案的整體大底完成及應力達到平衡，應逐步停止抽水。

新竹縣政府上月25日公布豐邑建設提交台中市土木技師公會的鑑定報告表示，內容經各項專業評估，結論指出因道路路基鬆散，管線施工回填等問題，長期地表水滲入造成土方流失，演變為道路坍塌破壞。

豐邑建設因公單位檢測附近道路結果地質狀態穩定，進行受損的勝利二路修復後，1日卻被發現一處路面凹陷0.6公分，豐邑表示會剔除柏油觀察路面下方土壤狀況，必要時向市公所申請路面開挖，會同主管機關及外部專業技師檢查路基狀況。（編輯：楊昭彥）1120804

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