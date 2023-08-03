愛犬走失民懸賞萬元急尋 警鷹眼調監視器1天尋回

台中李姓民眾（左）的愛犬「Od」走失，霧峰派出所調閱監視器偵辦刑案高手賴峰杰（右），調閱監視器、查訪，順利找到被民眾撿回家的狗狗。（記者陳建志翻攝）

2023/08/03 19:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名李姓民眾的愛犬「Od」日前走失，失主心急如焚在臉書貼文，還懸賞萬元拜託民眾幫忙留意，霧峰分局霧峰派出所尋人、調閱監視器有一套的警員賴峰杰得知，主動和失主聯繫，詢問狗狗特徵和走失的地點，透過調閱相關監視器交互比對發現其愛犬應在住家附近走丟，並由一名騎乘電動車的蘇姓男子撿走，順利協助將愛犬找回，讓失主相當感謝。

這名李姓民眾近日在臉書社團發文，表示自己的愛犬「Od」走失了，懸賞萬元新台幣盼能尋回愛犬，霧峰派出所員警賴峰杰發現，立刻和李姓失主聯繫，詢問愛犬的特徵，還有走失的地點後，立刻調閱監視器交叉比對，果然讓他發現被一名騎電動車的男子撿走，不過因電動機車沒有車牌，無所進一步以車追人，一度斷了線索。

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不過賴員沒放棄，前往車輛最後出現的地點進行現地查訪，皇天不負苦心人，果然讓他找到撿走狗狗的蘇姓男子。蘇男向警方表示，因為沒有使用社群網站，不知道有人在找小狗，並說當時發現小狗時，狗狗獨自在馬路旁奔跑，沒有飼主牽繩或尾隨在後，懷疑是否遭人遺棄，因擔心在馬路上亂跑恐遭車輛輾壓或撞擊，決定先將小狗帶回家照顧。

在賴員向他說明後，立刻將「Od」交給他歸還給李姓民眾，只花了1天就成功協助李姓民眾尋回愛犬，李女看到如家人般的愛犬「Od」平安返家相當開心，對賴員尋狗效率和積極的態度表達讚賞與感謝。

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