雄檢防詐新利器「多簽錢包」 一秒就把虛擬貨幣入國庫

高市6月打詐績效全國第一，檢察總長邢泰釗今南下慰問有功人員。（記者黃佳琳攝）

2023/08/03 18:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市6月打詐績效全國第一，檢察總長邢泰釗今南下慰問有功人員，雄檢首度公開防詐新利器「多簽錢包」技術，一秒將詐團虛擬通貨直接掃描轉入公庫；第一線辦案人員透露，過去使用「冷錢包」查扣虛擬通貨時，贓物庫基於技術風險不肯保管，但改用「多簽錢包」後，不但操作流程簡便，還能免去資安風險。

高雄檢警聯手，今年6月破獲4起「假幣商」、「第四方支付」等方式詐欺洗錢案，逮捕詐團114人，查扣不法所得房屋6棟、汽車10輛、現金2244萬元、總價值逾1億8388萬元。

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檢警指出，「冷錢包」技術過去多為檢警查扣虛擬通貨所使用的工具，但「冷錢包」多為中國、法國等外國廠商製造，維修不易且有資安風險，PIN碼與註記詞有遺忘風險，加上單一身分驗證風險高，單一金鑰持有者也難以監管，第一線辦案人員想把「冷錢包」入庫也常被贓物庫管理人員拒絕，造成辦案人員只能自行保管，隨身帶著幾百顆「冷錢包」。

但雄檢與國內知名鑑識廠商合作，開發出「多簽錢包」技術，辦案人員只要犯罪現場，直接掃瞄詐團手機、電腦上的虛擬幣帳戶，一秒就能將贓款入庫，不但省去背誦PIN碼與註記詞，且直接綁定電子郵件、終端設備多重身分驗證確保安全，加上金鑰分持、分層授權使用，一秒就能將虛擬通貨贓款入庫，便於之後拍賣出金。

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