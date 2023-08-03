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    馬公遊客攔車打人 檢起訴5人「街頭暴力零容忍」

    馬公東衛遊客圍毆澎湖駕駛案，澎湖地檢署偵查終結提起公訴。（民眾提供）

    馬公東衛遊客圍毆澎湖駕駛案，澎湖地檢署偵查終結提起公訴。（民眾提供）

    2023/08/03 12:47

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對馬公東衛十字路口，5名遊客疑似行車糾紛，圍毆澎湖駕駛成傷，引發澎湖民怨沸騰，經澎湖地檢署偵查終結，對被告5人提起公訴，並強調

    街頭暴力零容忍。

    起訴書指出，今年4月下旬，在澎湖縣馬公市東衛地區發生遊客街頭公然施用暴力案件，經澎湖地檢署檢察官偵查終結，將被告林姓、江姓、江姓、郭姓、王姓等5人提起公訴；另一名林姓被告為不起訴處分。

    由於本案引發澎湖大規模民怨，檢察官詳細訊問案發在場所有被告、證人與告訴人、勘驗現場監視錄影畫面，並前往案發現場進行實地履勘、蒐集必要物證後，認林姓被告等5人確有將機車停放於告訴人汽車周邊，刻意阻擋告訴人駕車離去，再以安全帽毀損告訴人汽車擋風玻璃、駕駛座車窗，復強行將告訴人拉出車外拖行，並出手毆打告訴人等行為，更造成現場用路人難以通行之公眾交通安全風險。

    基此，認林姓被告等5人分別涉犯刑法第150條第1項、第2項第2款於公共場所聚集3人以上，下手實施強暴脅迫，因而致生公眾或交通往來之危險罪、第185條第1項妨害公眾往來安全罪、第304條第1項強制罪、第277條第1項傷害罪、第354條之毀損等罪嫌。另一名林姓被告，係行駛在最後機車，案發時僅單純停留現場，全程均未參與上開犯行，亦無助勢之行為，復查無其他證據足認其與林姓被告等5人有犯意之聯絡或行為之分擔，認其犯罪嫌疑不足而為不起訴處分。

    涉嫌動手的五名遊客，全部提起公訴。（民眾提供）

    涉嫌動手的五名遊客，全部提起公訴。（民眾提供）

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