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    自家門口停車挨罰900元 馬拉松式官司更一審判免罰

    李男在自家門口停車挨罰900元，提起告訴，長期抗戰，更一審獲勝訴。（資料照）

    李男在自家門口停車挨罰900元，提起告訴，長期抗戰，更一審獲勝訴。（資料照）

    2023/08/03 11:32

    〔記者李立法／屏東報導〕李姓男子在自家門口臨時停車遭擦撞，卻吃了一張900元違停罰單，李男氣得提告要求撤銷罰單，去年9月被一審駁回，李男不服，提起上訴，高等行政法院裁定發回更審，歷經10個多月後，屏東地院更一審判決逆轉，撤銷原處分，李男獲勝訴，免罰900元，不過，此案還可再上訴。

    李男2021年9間在自家門口停車遭對向來車擦撞，警方據報到場處理後，對李男開了一張「在顯有妨礙他車通行處所停車」的900元罰單，令李男氣結，認為他臨停才5秒，未超過3分鐘，就被擦撞，員警僅憑個人判斷誤認為違停，浮濫開罰，故提告請求撤銷罰單。

    屏東地院行政法庭去年審理後，認為李男已經下車，處於無法立即行駛的狀態，不符「臨時停車」要件，警方開罰無誤，駁回李男請求，李男不服一審判決，提起上訴，高雄高等行政法院審理後，裁定發回更審。

    屏東地院更一審認為，道安處罰條例規定，臨停應符合停止時間未滿3分鐘，並保持立即行駛狀態等要件，李男下車放置物品數秒後即準備要上車駛離現場，依社會通常觀念檢視，應符合「能立即駛離現場」等臨停要件，警方無法證明李男停車超過3分鐘，故不構成開罰要件，原處分應撤銷。

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