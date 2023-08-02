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    矯正機關邀外部委員開會興革 蔡清祥宣示4大工作目標

    法務部長蔡清祥（中）主持「112年度矯正機關外部視察小組工作坊」。（記者吳政峰翻攝）

    法務部長蔡清祥（中）主持「112年度矯正機關外部視察小組工作坊」。（記者吳政峰翻攝）

    2023/08/02 23:51

    〔記者吳政峰／台北報導〕矯正署2日召開「112年度矯正機關外部視察小組工作坊」，邀請各矯正機關外部視察小組委員交流經驗，提出建言，期提升整體獄政的運作效能。法務部長蔡清祥親自主持綜合座談，會中宣示未來矯正工作的4大目標。

    蔡清祥指出，未來矯正工作重點有四個目標：一、「建置合宜收容環境，提升人權保障」，目前一人一床建置率已達8成5以上，將持續朝向百分之百目標前進；並提升行動接見的使用率，減輕家屬長途跋涉，運用科技建構人性化的監獄。二、「重視矯正人員教化功能」，矯正機關近年加入心理師、社工師等專業人力，應推動各項專業化處遇，發揮影響力。

    三、「落實收容人技能訓練」，培養收容人一技之長，協助收容人取得專業證照，以符合社會需求。四、「協助收容人復歸社會」，掌握個案在監情形及出獄後之更生保護狀況，結合社區功能，轉介合適資源，落實貫穿式保護。

    蔡清祥提及，「外役監條例」已三讀修正通過，為貫徹「兼顧受刑人復歸及社會安全維護」的修正意旨，法務部已著手研修「外役監受刑人遴選實施辦法」及「外役監受刑人返家探視辦法」；另外，累進處遇及縮刑制度不合時宜部分，亦將因應社會演變，朝向公平正義方向研擬修正「行刑累進處遇條例」，以建構更加綿密的社會安全網。

    蔡清祥感謝各分區外部視察小組委員的長期付出，以專業及多元的觀點，提出多項獄政革新的建言，且願意透過工作坊的研習及經驗交流，提升外部視察小組的運作效能。蔡肯定外部視察小組是推動獄正改革的重要動力，更是促進矯正機關專業透明的重要幫手，能讓外界清楚瞭解矯正機關維護收容人權益、改善收容環境及挹注多元資源的努力。

    矯正署說明，蔡清祥採「積極發現問題，儘速解決問題」立場，持續推動各項矯正業務革新，先後完成「少年輔育院全面改制為矯正學校」、「HIV收容人免費裝設假牙」、「隨母入監子女安排就讀幼兒園」、「提供矯正學校弱勢學生家屬經費參加懇親活動」等多項矯正計畫，展現結合公私協力、社會關懷的支持力量。

    矯正署長周輝煌表示，本次會議針對外界關心的各項矯正議題，詳細說明法務部的具體規劃及政策方向，並聽取法律、醫學、公共衛生、心理、犯罪防治、人權等各領域視察委員的建議，以作為未來矯正政策的重要意見。

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