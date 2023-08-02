軍人酒駕醉倒路邊叫不醒 翻供瞎掰「馬路喝酒賞夜景」

軍人酒駕醉倒路邊，警察都叫不醒，辯稱是騎車到公路邊賞夜景看星星喝酒，南投地院法官不採信，判刑5個月。（記者陳鳳麗攝）

2023/08/02 12:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣高姓軍人休假返鄉與友人歡聚喝酒，載表弟返家途中醉倒台14線91.5K處，兩人泥醉連警察都叫不醒，酒測值0.69，高男後來翻供改稱他是騎車到該公路賞夜景喝酒，並非酒駕，惟因有證人指證歷歷，南投地院法官也認為，正常人不會選在危險的馬路上賞夜景，以陸海空軍刑法之不能安全駕駛動力交通工具罪，判刑5個月。

去年8月下旬的凌晨0時許，高姓男子當時是現役軍人，返鄉到朋友家為朋友老婆慶生，一群人喝酒喝到凌晨，高男即騎機車載表弟返家，高男騎車載表弟到台14線91.5K處，即倒臥在路旁睡著，3小時後警方獲報後到場，發現高男和表弟泥醉不醒，帶回派出所，過了1小時才進行酒測，測得其吐氣中所含酒精濃度為每公升0.69毫克。

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判決書中指出，高男和其表弟原本都承認是去朋友家喝酒，後來騎車回家才在路邊睡著，但後來雙雙翻供，指高男沒有酒駕，是兩人到台14線91.5K處，發現星星很美，才停車到路邊賞夜景看星星，並把酒拿出來喝。

由於當天一起喝酒的人有作證指出，高男和其表弟都一起喝酒，後來高男騎車載表弟回家，兩人後來辯稱是停在路邊看夜景，法庭上法官質疑兩人倒臥姿勢不像是在看夜景，檢察官詢問該處夜景有什麼特別之處時，高與表弟回答，山上的星空本來就比較美，也沒有特別。

法官在判決書中也說，兩人倒臥的是公路邊，倒地的位置已經跨越道路外側白線，膝蓋部以上身軀均已倒在道路內側，實在難以想像正常人會選在這種危險的馬路上觀賞夜景，認為兩人辯解難以採信。由於高男是軍人，因此依陸海空軍刑法之不能安全駕駛動力交通工具罪，判處有期徒刑5個月。

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