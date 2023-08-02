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    哈啾！國道上驟減速挨罰1.8萬 法官判免罰

    李姓公務員開車行經國道3號223K路段，因打噴嚏而突然降速、變換車道，事後接到罰單，經行政訴訟獲判撤銷裁罰。國道3號示意照，與本新聞無關。（圖擷自交通部1968網站）

    李姓公務員開車行經國道3號223K路段，因打噴嚏而突然降速、變換車道，事後接到罰單，經行政訴訟獲判撤銷裁罰。國道3號示意照，與本新聞無關。（圖擷自交通部1968網站）

    2023/08/02 11:22

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣李姓女性公務員下班開車行經國道3號，突然降速並變換車道，被檢舉「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」違規，經國道警察開單告發罰鍰1.8萬元、吊扣駕照半年；她提行政訴訟，強調當時是突然打噴嚏，不得不緊急應變；法官檢視檢舉影片，發現是檢舉車未與前方保持安全距離，判決撤銷原處分。

    李姓駕駛去年7月下旬傍晚下班開車行經國道3號北向223公里處，從內線切往中間車道並減速，而在其後方第二輛車以行車紀錄器拍到的影像，向國道七隊檢舉該車主駕駛「非遇突發狀況，在行駛中任意驟然減速」，國道七隊開罰1萬8000元，並另扣駕照半年，扣點3點，並要參加安全講習，李姓駕駛向台中監理所申訴遭駁，因此提起行政訴訟。

    李姓駕駛表示，她是公務員平日謹慎開車，未曾與人有糾紛，更不可能在高速公路上與人較勁、故意阻撓、驟然減速逼車或與人爭道，而造成自已與他人生命危險之情事。被檢舉當天是因突然在行進中打了噴嚏，致雙手緊握的方向盤突然左偏，為了行車安全避免危險事故發生，當下除穩住方向盤及將方向盤往右打之外，也採取「煞車降速、穩固車身動態」的緊急避難作為，若任由車身偏左衝撞中央分隔島，勢必造成嚴重的交通事故。

    南投地院法官勘驗檢舉影片發現，檢舉車輛在時速115公里時，與前車距離約40公尺，依高速公路及快速公路交通管制規則第6條規定，在高速公路兩車安全距為時速除以2，也就是應保持至少57.5公尺，即檢舉車輛未保持適當的行距。

    從影片也可發現檢舉車輛前面的車子，因李姓女駕駛降速並切到中間車道，有減速但煞車燈未亮起，顯示可掌握李女車輛狀況，至於檢舉車從時速107公里減至35公里，平均每秒減速9至10公里，應在一般駕駛人可控制車輛的範圍，對照檢舉車前方車的行車過程，若在檢舉車輛有保持安全距離之情況下，應可有足夠時間應變，李女降速難認驟然。況且李女並非因行車糾紛而故意於車道上減速，其突然減速不能排除其主張因打噴嚏所致。

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