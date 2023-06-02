聲援被性騷女消防員 陳定南教育基金會明發起遊行

陳定南教育基金會發起遊行，聲援被性騷女消防員。（陳定南教育基金會提供）

2023/06/02 20:38

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議員黃浴沂嘲諷女消防員遭性騷擾案，引起輿論譁然。陳定南教育基金會發起遊行，明（3日）邀民眾穿上白色上衣上街，「聲援受害女消防員，為性別平權而走」。

基金會表示，彭姓女消防員及消防員工作權益促進協會發出的聯合聲明中指出，議員黃浴沂缺乏性平意識及同理心的言論，消費傷害當事人；而引發此次事件的根本原因，是宜蘭縣消防局面對當事人申訴，卻非以「性別工作平等法」處置，而是錯誤引用「性騷擾防治法」，造成當事人權益受損。

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基金會說，彭員申訴性騷後，受消防局職場霸凌、言語歧視，消局捨醫師專業診斷證明，以長官主觀評斷作為核假標準，損害她公傷假權益，彭員最終離職；經消防署發函，宜消防局遲未道歉，沒補償當事人應有權益，縣府與縣議會的調查也未有結果。

基金會轉述，彭員與消促會希望向社會大眾說明，這條討公道的路，她走得艱辛又漫長，需要更多人的支持，喚起社會對防範職場霸凌與促進性別平等的意識。

基金會表示，陳定南擔任法務部長時，也關心性別多元議題，基金會誠摯呼籲宜蘭縣政府，以台灣性平三法捍衛者的高度，愛民如子，打造友善職場，落實性別平權意識，讓蘭陽平原不再發生相似的憾事。

基金會號召民眾，明天上午9點30分，穿著白色上衣，於南方澳情人灣停車場集合，沿內埤路、南寧路至南天宮媽祖廟行走，全長1.5公里，預計步行半小時。

宜縣一名男消防員去年底闖進女消防員套房宿舍，彭女洗完澡裸身出浴室被看光，身心受創，經診斷需休養治療，但請假頻遭刁難，被迫離職，有議員在議場立起標語聲援女消防員，黃浴沂要求撤下，並稱「洗澡為什麼不鎖門，是要引誘人家去看嗎？」引發軒然大波。

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