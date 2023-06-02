台南警護航毒販還洩密 懲戒休職3年保住工作

懲戒法院判李員休職三年。（記者吳政峰攝）

2023/06/02 21:35

〔記者吳政峰／台北報導〕台南市警局新營分局一名李姓小隊長（案發後調警務佐）2020年間負責監聽業務，竟告知被監聽的毒販「手機不要再用了」，助其規避偵查；此外，他還洩漏職務上函調的秘密資料給張姓律師。台南地院依洩密等罪判李員1年2月刑，緩刑3年；懲戒法院日前則判他休職，期間3年，期滿可復職，李員保住工作。

判決指出，李員專責通訊監察業務及加強打擊非法竊聽行為等業務，因職務之便而得知吳、陳兩名毒販被偵辦，卻於2020年間，向戴姓線民透露吳男被監聽；甚至要求陳男：「手機不要再用了」。警方直到2020年間持搜索票到吳男住處搜索，同時傳訊相關證人到案說明後，才知遭到自己人出賣。

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同年，調查局台南市調查處也持搜索票至李員辦公處所及住處執行搜索，扣下李員所持用的行動電話，還原LINE通訊軟體對話發現紀錄後察覺有異，循線查知，李員因與一名甫從台南地檢署檢察官離職、轉任律師的張男有私交，竟函調張男擔任法律顧問的一間公司涉訟秘密資料，以LINE或親送給張男知悉。

台南地院依洩密、公務員庇護、非法利用個資等罪，判李員1年2月刑，緩刑3年，全案確定。台南市政府再把全案移請懲戒法院審理。

李員承認犯行，強調已深切反省自身錯誤，擔任警察工作近30年，戮力從公，嘉獎無數，絕不敢再犯，懇請合議庭輕判。

懲戒法院指出，李員身為警察人員，本應堅守公務員本分，依法行事，奉公守法，恪守保密義務，不得利用執行職務機會、方法，徇私庇護、洩漏職務上所得之國防以外應秘密事項，及非法利用個人資料，以維護政府機關紀律及形象。

懲戒法院認為，李員多次洩漏偵查秘密給他人，所為嚴重破壞政府機關形象，妨害刑事案件偵查進行，並侵害人民的資訊隱私權，足使民眾喪失對公務員執行職務的尊重及信賴，惟考量他已坦承違失，審酌其在職期間表現等情狀，判休職3年，期滿可回復原職，李員保住工作。可上訴。

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