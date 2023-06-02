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    5億高中生墜樓亡同性配偶拒歸還房地產所有權狀 母怒告業務侵佔

    夏男拒歸還賴生的房地產所有權狀，賴母委託律師許哲維，提起業務侵佔罪告訴。（記者張瑞楨攝）

    夏男拒歸還賴生的房地產所有權狀，賴母委託律師許哲維，提起業務侵佔罪告訴。（記者張瑞楨攝）

    2023/06/02 17:53

    〔記者張瑞楨／台中報導〕繼承5億元房地產的賴姓高中生，上月4日與擔任代書（地政士）助理的夏男同性結婚後，不到2小時墜樓死亡，賴生之母昨天向法院提起婚姻無效之訴，其委任律師許哲維今天到台中地檢署對夏男提起業務侵佔罪告訴，他說，賴生墜樓死亡後，土地、房屋的所有權狀還在夏男手上，律師發函請求歸還，夏男也委託律師回文拒絕，他們因此提出告訴。

    賴姓高中生與夏男上月4日上午9時50分，到台中市北屯區戶政事務所登記結婚（俗稱同婚），夏男並臨時搭訕路人，找來兩名年輕人擔任同婚的證人，辦完登記之後，夏、賴一起返回夏男的住處，當天上午11時，賴生墜樓死亡，賴母於翌日（5日）遺體相驗時，向台中地檢署檢察官控告夏男涉嫌殺人罪，她懷疑夏男想繼承賴生龐大的房地產，台中地檢署裁定夏男30萬元交保。

    賴母昨天與律師至台中地方法院提起民事訴訟，聲明賴生與夏男的婚姻無效，今天委任律師許哲維至台中地檢署對夏男提起業務侵佔罪告訴。

    賴母委任律師許哲維說，夏男手中有賴生名下30多筆房地產所有權狀，夏男宣稱，賴生生前委託他保管，但卻沒給家屬看委託契約，此說是無稽之談，縱使有委託保管契約，但賴生已經死亡，保管的法律關係已經消失，沒有理由持有這些權狀，之前賴母委託律師發文請夏男7天內歸還，對方也由律師回文拒絕，因此賴母提出業務侵佔罪告訴。

    至於賴母於昨天提起的賴生、夏男婚姻無效之訴，委任律師許哲維今天也進一步說，依據民法與最高法院判決，結婚證人要「親見親聞有結婚之意思」，夏男臨時在路旁找了兩名陌生人當證人，這兩人沒到戶政事務所，就在證書上簽名，顯然對賴生，並無「親見親聞有結婚之意思」，另外，婚姻是雙方以共同經營生活家庭為目的，夏男結婚動機可能別有所圖，不符合此目的，因此此婚姻為無效。

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