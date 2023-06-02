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    首頁　>　社會

    看海男子遭大浪擊落！花蓮鹽寮海巡跳水救人

    花蓮鹽寮漁港旁海灘今天早上有男子看海遭大浪擊落海中，海巡人員立即下水救人。（海巡署提供）

    花蓮鹽寮漁港旁海灘今天早上有男子看海遭大浪擊落海中，海巡人員立即下水救人。（海巡署提供）

    2023/06/02 13:11

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕瑪娃颱風走了，但東部仍持續有長浪發生，上午氣象局在花蓮還觀測到1.8米浪高！今天早上有遊客到花蓮鹽寮漁港附近海灘看海，但因距離岸際潮線太近，遭到大浪擊落！海巡鹽寮安檢所發現有人落海還跳水救人，幸好男子順利被救上岸送醫。

    海巡署東部分署表示，落海的48歲周姓男子是花蓮人，平常在外縣市上班，最近放假回花蓮，今天一早與家人到鹽寮海邊遊玩，突然間一陣大浪襲來，當時距岸20公尺的周男瞬間被大浪擊落海中，被退潮中海浪捲離岸邊，同行親友急忙求救。

    第一二岸巡隊鹽寮安檢所小隊長許琳說，安檢所人員第一時間急忙攜帶救生裝備到現場，發現男子在海上載浮載沉，除通報花蓮縣消防局水璉消防分隊協勤，第一時間跳水救人並拋擲救生裝備，成功將男子拉回岸邊。

    男子被拉上岸後初步檢視無明顯外傷，男子說，身體並無大礙，只有暈浪情形，由水璉消防分隊救護車送往花蓮門諾醫院就醫。

    第一二岸巡隊呼籲，瑪娃颱風外圍環流持續在東部海域有強陣風及長浪情形，提醒民眾從事各類水域活動時，務必注意自身安全，建議穿著救生衣等自救裝備，民眾若於海上及岸際發現有人溺水等狀況，立即撥打海巡118專線，以保障親海活動及生命安全。

    花蓮鹽寮漁港旁海灘今天早上有男子看海遭大浪擊落海中，海巡人員立即下水救人。（海巡署提供）

    花蓮鹽寮漁港旁海灘今天早上有男子看海遭大浪擊落海中，海巡人員立即下水救人。（海巡署提供）

    花蓮鹽寮漁港旁海灘今天早上有男子看海遭大浪擊落海中，海巡人員立即下水救人。（海巡署提供）

    花蓮鹽寮漁港旁海灘今天早上有男子看海遭大浪擊落海中，海巡人員立即下水救人。（海巡署提供）

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