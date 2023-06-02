台61線死亡車禍！大貨車司機路肩突下車 慘遭後方來車撞死

桃園市新屋區台61線北上53.9公里處，大貨車駕駛突臨停下車，遭後方小客車追撞送醫不治。（記者李容萍翻攝）

2023/06/02 12:01

〔記者李容萍／桃園報導〕台61線西部濱海快速公路北上53.9公里處（桃園新屋路段），1日晚上發生嚴重交通事故。52歲戴姓大貨車司機不明原因把車停在路肩人下車，未料被後方28歲易姓男子所駕駛紅色轎車迎面追撞，當場倒地不起。警、消獲報後，立刻到場急救，並將傷重的戴姓司機送醫，不幸的是戴男送醫急救仍告不治。

楊梅警方調查，昨晚9時30分許，戴男因不明原因將大貨車暫停放置於台61線53.9公里路肩，不過路肩不夠寬，戴男車輛部分占用至外側車道，而戴男下車時，整個人站立在外側車道上。當時，天色昏暗，後方易男發現戴男時雖立即煞車，仍不慎迎面撞上，其轎車右前方車頭燈及後照鏡皆有明顯撞擊凹痕。

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警、消獲報到場，2人酒測值皆為0，不過戴男全身多處擦挫傷，送醫後仍宣告不治，易男訊後被警方依過失致死罪移送桃園地檢署偵辦，詳細事故原因仍待警方釐清。

警方呼籲用路人行駛國道或快速道路若遇狀況停靠外側或路肩，應立即開閃燈警示，並在車後至少100公尺放置故障標誌。若非必要，人員應站護欄外，或站在車頭前方待援，千萬不要站在車輛後方，以免發生被後方車輛追撞危險。

桃園市新屋區台61線北上53.9公里處，大貨車駕駛突臨停下車，遭後方小客車追撞送醫不治。（記者李容萍翻攝）

桃園市新屋區台61線北上53.9公里處，大貨車駕駛突臨停下車，遭後方這輛紅色轎車追撞送醫不治。（記者李容萍翻攝）

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