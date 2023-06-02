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    首頁　>　社會

    夜市「棉花糖妹妹」累了遭爸打 倒公廁馬桶旁睡著

    在夜市常會看到「棉花糖妹妹」疫情時她疑似也帶著口罩護目鏡賣棉花糖。（記者王捷攝）

    在夜市常會看到「棉花糖妹妹」疫情時她疑似也帶著口罩護目鏡賣棉花糖。（記者王捷攝）

    2023/06/02 06:11

    〔記者王捷／台南報導〕台南各大夜市常會看到「棉花糖妹妹」，她獨自在人群中叫賣棉花糖，其實父母就在附近觀看、補貨，前天深夜10歲的妹妹賣到喊累，卻被父親打手、摀嘴，最後妹妹躲進公廁，連門都沒鎖，就坐在馬桶旁睡著了，讓發現的民眾覺得好鼻酸。南市警二分局獲報認為父親有不當行為，隨即通報社會局，夜市也將禁止攤商讓兒童來擺攤。

    「棉花糖妹妹」在各大夜市出沒很久了，有消費者也曾看到妹妹跟著哥哥一起出來賣棉花糖，他們還曾掛著紙牌，要大家不要拍照給社會局，爸媽就在附近，試圖用這種「擦邊球」的方式，要兒童販售商品，有消費者看妹妹年紀這麼小，把籃子裡的棉花糖都買光，沒想到蹲守在附近的父母又會拿一批棉花糖來補貨。

    許多消費者，看到「棉花糖妹妹」覺得可憐，但是也不曉得到底有沒有違法，也不知道該通知哪個單位，只能盡量買完她籃子裡的棉花糖；不過就在5月31日深夜，有消費者去夜市時，發現妹妹在哭鬧，喊著不舒服，有消費者看到父親打了妹妹一巴掌，結果妹妹就衝進公廁連門都來不及鎖，就累倒在馬桶旁邊睡著了，怎麼叫都叫不起來。

    後來有民眾通知夜市管理處，管理人出面制止棉花糖妹妹的父親，警二分局獲報後，負責家暴、兒少方面的防治組立刻展開調查、防制犯罪，並找到妹妹的父親，但父親否認有甩巴掌，指稱只有用手摀嘴，打妹妹的手，但警方認為有不當行為，所以通報了社會局，同時也與家防中心社工建立聯繫管道。

    警方指出，後續會與社會局聯絡，查看是否有無違法，或是有其他處置行為，夜市管理處也保證，未來會禁止類似這種利用兒童來販售商品的攤商。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    今年10歲的棉花糖妹妹，賣棉花糖賣到身體不舒服、喊累，卻遭父親打手、摀嘴，最後躲在廁所倒在馬桶睡著了，讓發現的民眾覺得好鼻酸。（民眾提供）

    今年10歲的棉花糖妹妹，賣棉花糖賣到身體不舒服、喊累，卻遭父親打手、摀嘴，最後躲在廁所倒在馬桶睡著了，讓發現的民眾覺得好鼻酸。（民眾提供）

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