防詐宣導出奇招！雲縣府邀在地導演拍微電影

雲林在地導演張佳偉拍攝微電影《我們與詐欺犯的距離》，讓民眾以故事性方式了解最新詐騙手法。（縣府提供）

2023/06/01 21:24

〔記者林旻臻／雲林報導〕為了加強反詐騙宣導，雲林縣政府、警察局邀請在地導演張佳偉，拍攝反詐騙微電影《我們與詐欺犯的距離》，未來將在彰化台灣戲院、員林戲院、斗六中華影城、虎尾白宮影城、嘉義嘉年華影城、羅東日新戲院、宜蘭友愛影城、台北新民生戲院、桃園in89統領影城及新竹新復珍戲院等處院內屏幕或電視牆播出，讓民眾了解最新詐騙手法，以防遭詐。

縣長張麗善表示，反詐騙是當前重要工作，就像是在防疫，需要全民共同參與、關心詐騙議題，像影片中的投資詐騙，只要標榜「穩賺不賠」、「高獲利低風險」等就很有可能是詐騙，一不小心，錢可能就會掉入詐騙集團的口袋。

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張麗善說，現在科技發達，民眾常以為在網路上互動聊天的是宅男女神，結果卻可能是中年大叔用深偽（deepfake）技術聊天想騙錢，談感情即要求先匯錢的就是詐騙，提醒民眾網路交友陷阱多，千萬不要上當，如有疑問可撥打 165 反詐騙專線諮詢。

警察局長林故廷也提醒，警方接下來會將識詐資訊推廣至轄內各金融機構、超商，組成區域聯防小組，提升攔阻詐騙量能，守護民眾荷包，也希望民眾積極參與公眾事務，多關心周遭事件及親友，將識詐知識口耳相傳出去。

雲林縣政府舉辦微電影《我們與詐欺犯的距離》首映會。（縣府提供）

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