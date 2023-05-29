強化反詐阻駭 刑事局與元大金控簽訂MOU合作意向書

刑事局副局長邱紹洲（左）與元大金控總經理翁健簽署MOU。（記者姚岳宏翻攝）

2023/05/29 16:45

〔記者姚岳宏／台北報導〕數位金融犯罪日新月異，為防制犯罪，刑事警察局與元大金控合作，今天簽訂「金融反詐連線」MOU合作意向書，雙方表示，此次聯防可提升雙方預防及防制數位金融犯罪能力，亦能使金融機構對於潛在之犯罪事件擁有識別及反應能力，進而有效降低數位金融犯罪案件數。

刑事局攜手元大金控今下午以「金融反詐大連線 資安阻駭齊聯防」為簽署合作意向書目標，元大金控總經理翁健率法遵長邱文卿、營運作業長劉明郎等人，與刑事局副局長邱紹洲、科技犯罪防制中心主任林煒翔、科技研發科代理科長莊明雄等人共同參與記者會。

請繼續往下閱讀...

刑事局說，其中「金融反詐大連線」部分，未來會結合廣大客群與據點，提供多元反詐騙宣導管道提醒民眾警覺，並分享金融可疑交易態樣情資，強化警示帳戶預警機制，提升金融防詐、阻詐能力。

「資安阻駭齊聯防」則是推動資安情資分享（如釣魚網站、網路攻擊及非法駭客組織），由刑事局提供防護建議，建立資安聯防機制，強化資安韌性。

刑事局表示，金融機構與執法單位公私協力、產官合作，並透過雙方資源交流與技術整合，建立防阻詐騙及資安聯防機制，警察機關及金融機構合作消弭犯罪發生，共同守護民眾交易安全之雙贏目標。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局與元大金控簽署MOU。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法