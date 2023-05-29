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    警查獲專偷神像竊賊 意外尋回蘇澳天祝宮遺失30年媽祖

    花蓮新城警分局破獲一起專偷神像竊案，在竊嫌住處查獲多尊神像。（新城警分局提供）

    花蓮新城警分局破獲一起專偷神像竊案，在竊嫌住處查獲多尊神像。（新城警分局提供）

    2023/05/29 10:19

    〔記者王錦義／花蓮報導〕秀林鄉和平村一處宮廟內的兩尊關聖帝君神像遭竊，花蓮新城警分局獲報後調閱宮廟及路口監視器鎖定對象，日前持拘票前往逮捕涉案的林姓男子到案，在住處另外搜出多尊神像，其中一尊黑面媽祖經過查訪後確認是宜蘭蘇澳天祝宮30年前遺失的神像，廟方喜迎回。

    新城警分局指出，本月9日下午3點，2名男子駕駛普通重型機車至和仁宮廟，身穿黃色外衣的男子進入宮廟內竊取關聖帝君神像，另一名男子則在外把風，黃衣男子竊取完後，2人騎乘機車沿台9線南下逃逸，員警依車牌號碼鎖定為嫌疑人為花蓮縣警察局列管的林姓慣竊。

    警方發現該林姓竊嫌另涉吉安鄉稻香村宮廟金牌竊案，會同吉安分局組成專案小組，向花蓮地檢署聲請核發拘票，20日在花蓮市查獲林姓慣竊，並起出金牌、多尊佛像等贓物，全案依刑法竊盜罪移送花蓮地檢署偵辦，林嫌因涉花蓮縣、台東縣等地多起宮廟竊盜案，經檢察官聲請羈押獲准。

    警方指出，清查贓物時發現有一尊黑面媽祖，經詢問林嫌從哪偷來，林男表示是在宜蘭蘇澳的開路先鋒廟拿的，但警方發現該廟為無人管理廟，於是發函詢問蘇澳各宮廟有無不見一尊黑面媽祖，蘇澳天祝宮看到相片後懷疑是該廟遺失，經雕刻師確認後確實為遺失的神像，廟方相當感謝警方尋回遺失許久的神像。

    花蓮新城警分局破獲一起專偷神像竊案，在竊嫌住處查獲多尊神像，其中一尊是蘇澳天祝宮遺失30年的黑面媽祖，廟方到分局恭迎。（新城警分局提供）

    花蓮新城警分局破獲一起專偷神像竊案，在竊嫌住處查獲多尊神像，其中一尊是蘇澳天祝宮遺失30年的黑面媽祖，廟方到分局恭迎。（新城警分局提供）

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