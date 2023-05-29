飯店驚魂！多名陌生醉男深夜闖進女子房間 竟是飯店員工幫開門

民眾在臉書社群PO文，指台中港酒店嚴重管理疏失。（擷取自臉書）

2023/05/29 12:29

首次上稿 08:56

更新時間 12:29（新增台中港酒店說法）

〔記者歐素美／台中報導〕有民眾在臉書PO文指出，一名女子於3月10日住宿台中港酒店，晚上11點左右，女子已就寢，卻發生多名酒醉的陌生男子進入房間，在其床邊徘徊，讓該女精神受到極大驚嚇。對此台中港酒店不願回應，僅表示，案發第一時間即緊急處理，目前女子已提告，全案進入司法程序，不便表示意見。隨後則發表聲明，針對該事件造成消費者及社會大眾的不安與關注，致上最深歉意。

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警方︰旅客酒後記錯房號 飯店員工未確認就開門

清水分局表示，當晚接獲報案指稱有旅客酒後記錯房號，飯店員工未查證身分確認房號，即委請同事協助，開錯房門，致入住女房客受到驚嚇。

警方到場了解後，詢問女房客確認全程皆未遭3名走錯房間旅客不法侵害，女房客告知將與飯店協商，3月11日雙方協商未果，女房客向警方提出侵入住宅告訴，分局受理後，已於112年4月2日將走錯房間旅客等人依侵入住宅罪嫌函送台中地檢署偵辦。

臉書社群「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」PO文指出，今年3月10日，一名女子住宿台中港酒店，晚上11點多，女子已就寢，結果有多名酒醉的陌生男子進入房間，在床邊徘徊，造成該名女性旅客精神受到極大驚嚇。

po文者指稱，事後台中港酒店指稱是櫃檯人員一時未查，誤開房門而造成誤會，質疑一個四星級的酒店怎會犯下如此荒唐的事件？飯店管理嚴重失常，在未查明住宿名單前便由飯店櫃檯協助開門，讓酒醉的男性進入就寢女性的房間 ，要是發生遺憾的事件誰要負責？提醒民眾旅時要慎選飯店，並強烈譴責台中港酒店的態度與作法，指稱公司負責人在事件發生後，未曾因飯店管理疏失，來電關心或致歉。

台中港酒店隨後發表聲明表示，針對該事件，造成消費者及社會大眾的不安與關注，致上最深歉意。強調「理解這起事件對客人產生疑慮和不安」，事件發生後，酒店在第一時間嘗試向當事人表達最深切的歉意和關切，但因多次與當事者聯繫未果，後續由當事者的先生代為發聲，目前全案進入調解階段，台中港酒店也會盡最大努力，期能與當事者取得共識。

台中港酒店指出，深刻瞭解這個事件對當事人的舒適和隱私造成的困擾，未來也會確實要求相關流程與訓練到位，確保不再發生。每位客人的隱私和安全以及良好的住宿品質是他們最在乎的事。將繼續努力提升內部培訓和標準作業程序，以提供更好的品質。

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