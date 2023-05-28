老鳥職場霸凌女新人！ 吃飯時扔「死老鼠」到桌上……

張女吃飯時，遭許女扔「死老鼠」到餐桌上。示意圖。（美聯社資料照）

2023/05/28 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北一家公司發生了一起職場霸凌案件，新進的張女上班才一個月的時間，就遭到資深同事許女的精神霸凌。張女宣稱，許女不僅暗中說她是神經病，還在用餐時將「死老鼠」扔到她的餐桌上，這使她深受陰影影響，體重爆瘦6公斤還患上憂鬱症。因此，她決定對許女提起訴訟，要求賠償30萬元。最終法院認定許女的行為確實導致了張女的痛苦，判決許女賠償3萬元，全案定讞。

綜合媒體報導，根據判決書指出，張女稱自己在2020年3月進入公司任職後，僅僅一個月就遭到擁有20年工作經驗的許女霸凌，許女曾用2個手指比著她的太陽穴，背地裡罵她是神經病，甚至曾用廚餘袋碰觸她的午餐、把裝在塑膠袋的「死老鼠」扔到她的桌上。最令張女痛苦的是，許女曾惡意排擠她，將她踢出公司的聊天群組，使她承受極大的心理壓力，這一系列的行為讓張女心生恐懼，無法正常工作。

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因此，她決定對許女提起訴訟，要求賠償30萬元作為精神撫慰金。訴訟的審理過程中，許女辯稱她並非有意將張女踢出群組，而是由於不熟悉通訊軟體的操作，導致這些誤會產生。至於丟死老鼠的事件，她聲稱只是因為垃圾桶恰好位於張女餐桌前方，不小心引發了不滿情緒。

一審法官在審理過程中，考量到該公司曾發布的獎懲公告，其中提到許女曾因為丟死老鼠霸凌同事，並傳紙條破壞員工關係，被記大過一次；且張女有精神科就診紀錄，證實她因許女丟「死老鼠」而產生憂鬱症狀、爆瘦6公斤，因此判決許女賠償3萬元。至於張女提出的其他霸凌行為，法官認為缺乏其他證據，只是張女的片面陳述，因此不予支持。後續兩人又上訴，但仍維持原判，全案定讞。

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