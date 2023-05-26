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    侯友宜官派石碇區長涉弊 檢調漏夜訊問中

    涉及石碇區弊案的業者中，豐億營造負責人盧叡瀚（左）及宏瑋事業負責人莊瑞宏（右）分別以5萬元交保，名進營造工程公司負責人謝根林（中），以10萬元交保。（記者劉信德攝）

    涉及石碇區弊案的業者中，豐億營造負責人盧叡瀚（左）及宏瑋事業負責人莊瑞宏（右）分別以5萬元交保，名進營造工程公司負責人謝根林（中），以10萬元交保。（記者劉信德攝）

    2023/05/26 00:19

    〔記者錢利忠／台北報導〕新北市長侯友宜官派區長爆弊端！石碇區前區長李浩榕、工務課技士黃志仁等2名公務員，承辦災害緊急搶修標案時，涉嫌長期向廠商索賄或收受不正利益，洩標案底價護航廠商得標；台北地檢署25日指揮調查局新北市調查處12路搜索、約談李、黃、石碇區永定里里長王金洞及廠商等14人，依違反貪污治罪條例之違背職務收賄等罪，漏夜訊問中。

    25日晚間8時許，涉案廠商豐億營造公司負責人盧叡瀚、宏瑋事業公司負責人莊瑞宏2人，各諭令5萬元交保；名進營造工程公司負責人謝根林，以10萬元交保。

    檢調獲報，2018年至2022年間，李、黃等人承辦「新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程」等多件災害緊急搶修標案，涉嫌於每案中向廠商索賄，不法金額仍待釐清。

    石碇區轄內多山，每逢颱風或豪雨天災，常發生土石流或土石崩落災情；李男於2020年6月至今年1月時任區長，他曾在區長交接典禮上指出，颱風天、雨季等公共安全是石碇最重要的區務；不料，他任內招標多件與災害搶修有關的採購案，卻疑涉罔顧民眾生命及財產安全，涉嫌索賄並洩漏標案資訊給廠商。

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